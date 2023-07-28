بفائدة تصل إلى 40% … تعرف على تفاصيل شهادات البنك العربي الافريقي الدولي

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن تفاصيل شهادات البنك العربي الافريقي الدولي AAIP ، والتي تم الإعلان عنها مساء يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، وذلك ضمن حرص الحكومة على تشديد السياسة النقدية على عدد كبير من البنوك المحلية والعملة الدولارية، في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل شهادات البنك العربي الافريقي الدولي 2023

حيث تتزايد عمليات البحث عن تفاصيل شهادات البنك العربي الافريقي الدولي ، والذي يسعى موقع البديل أن يستعرض لكم أهم التفاصيل الخاصة بهذه الشهادات وكيفية شرائها والاستفادة بالعائد الذي أعلن عنه البنك والذي قفد يصل إلى 40%.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتقدم

وإليكم شهادات البنك العربي الافريقي الدولي الشهادة الثلاثية ذات العائد المتقدم .

5000 جنيه هو الحد الأني لاصدار الشهادة .

مدة الشهادة: 3 سنوات.

نسبة فائدة الشهادة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعاً .

موعد صرف العائد: يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة.

عملة الشهادة: الجنيه المصري.

الشهادة متاحة للأفراد فقط.

موعد كسر الشهادة: لا يمكن للعميل كشر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.

معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما

في السنة الأولى: بعد مرور 6 أشهر على اصدار الشهادة 95% من قينة الفائدة.

في السنة الثانية: 63% من قينة الفائدة.

أما السنة الثالثة : 28% من قيمة الفائدة.

شهادة 7 سنوات

ويفضل الكثير من الأشخاص شراء شهادة الـ 7 سنوات والتي يقدمها البنك العربي الافريقي الدولي بهذه التفاصيل:

سعر الفائدة: 5.05%.

نوع الفائدة: ثابت.

مدة الشهادة: 7 سنوات.

دورية الصرف: سنوي.

العملة: الدولار.

أما الحد الأدنى لربط الشهادات فهو: 5000 دولار أمريكي.

الشهادة الخماسية

أما عن تفاصيل الشهادة الخماسية فهي كالتالي: