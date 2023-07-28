مش هتصدق نفسك خبر بمليون جنية” فتح باب التصالح في مخالفات البناء في هذا الموعد لمن بنى قبل 30-9-2022

ذكر مصدر مسؤول أنه بعد إحالة القانون الخاص بتصالح مخالفات البناء الجديد إلى مجلس الوزراء حاليًا يتم العمل على إضافة بعض التعديلات عليه، وأفاد المصدر في تصريحات صحفية بأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تجري الآن الإعداد لها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب تقديم طلبات التصالح فور الانتهاء من وضعها.

قانون التصالح على مخالفات البناء

كشف الإعلامي مصطفى بكري في وقت سابق عن وجود بعض النقاط الخلافية في قانون التصالح على مخالفات البناء وأشار إلى ضرورة أن تقف الحكومة عند هذه النقاط قبل إقرار القانون الجديد، وأكد الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على أهمية الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في مختلف المدن والقرى والتوابع، وأشار إلى أن نسبة تتراوح بين 30 و40 % من حجم المخالفات تحدث خارج الأحوزة العمرانية، مما يجعلها قضية ملحة يجب حسمها، وأوضح أنه من الضروري التعامل مع هذه المخالفات من خلال التركيز على ملف الأحوزة العمرانية وإنهاءه بشكل نهائي.

شروط التصالح في مخالفات البناء

شروط التصالح في مخالفات البناء تتضمن بعض المتطلبات التي يجب تحقيقها، على سبيل المثال في حالة العقارات ذات المساحات الصغيرة، قد يكون من الصعب توفير متطلبات مثل سلم الهروب وخزان للحريق، كما ينبغي أن يشمل التصالح العقارات التي لا تحتوي على مواقف للجراجات.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز:

يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.

يُسمح بالتصالح في المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت الموجودة دون أن يكون هناك زيادة في ارتفاعها أو توسعات إضافية إلى العقار المسجل.

يجب أن لا تؤثر المخالفات على المبنى أو المنشأة ولا تؤدي إلى فقدان أو تدهور مقوماتها المعمارية المميزة المسجلة.

يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل إقرار التصالح في المخالفات المعمارية المميزة.

ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يجري مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، يتضمن ضوابط وآليات لإجراء عملية التصالح، ويتيح للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، وتم ارتكابها قبل تطبيق أحكام هذا القانون، بموجب القانون المزمع يمكن تقنين أوضاع هذه المخالفات لضمان التوافق مع القوانين واللوائح الحالية.

التصوير الجوي لنطاقات التصالح في مخالفات البناء

أشار المتحدث إلى أن عملية التصالح ستتم وفقًا للتصوير الجوي الذي تم إجراؤه في 30 سبتمبر 2022، وأضاف أنه ينبغي توضيح نطاقات التصالح واستكمال الرسومات المتعلقة بها، والتعامل مع تقنين العقارات الموجودة ضمن هذه النطاقات كما أكد ضرورة دراسة متطلبات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسير تنفيذها في هذه المناطق.