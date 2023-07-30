احجز شقتك بالتقسيط” طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 رقم 18 ألاماكن والاسعار

يترقب العديد من المواطنين إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية جديدة لعام 2023 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويسعى الكثير منهم إلى حجز هذه الشقق الاجتماعية والاستفادة من الفرصة للحصول على سكن مناسب وبأسعار مناسبة، وسنقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بموعد فتح حجز هذه الشقق الاجتماعية لعام 2023 عندما يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن تسليم عدد من الشقق الاجتماعية المعلن عنها سابقًا، ومن المتوقع أن يتم فتح حجز شقق إسكان اجتماعي لعام 2023 في الإعلان رقم 18 بحلول نهاية العام الحالي أو في أول شهر من عام 2024، وتخصص هذه الشقق للفئات محدودة الدخل، وسيتم طرح شقق بمساحة 75 مترًا مع دفعة أولى قدرها 15 ألف جنيه، كما ستتوفر شقق بمساحة 90 مترًا مع دفعة أولى قدرها 22 ألف جنيه، يُذكر أن باقي 10% من قيمة الشقة سيتم دفعها عند استلام الوحدة.

وسيكون للمستفيدين إمكانية تقسيط الباقي (الـ90%) من ثمن الشقة على مدار 30 سنة كحد أقصى، وذلك من خلال نظام التمويل العقاري، هذا البرنامج يهدف إلى توفير فرص السكن اللائق للفئات المحدودة الدخل، ويعد فرصة رائعة للمواطنين للحصول على وحدة سكنية بأسعار ميسرة وبشروط سداد ميسرة أيضًا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

في الطرح السابق للإسكان الاجتماعي والمخصص لمحدودي الدخل، كانت أسعار الشقق كالتالي:

شقق بمساحة 90 مترًا كانت بسعر يتراوح بين 310 ألف جنيه.

شقق بمساحة 75 مترًا كانت بسعر يصل إلى 245 ألف جنيه.

أما بالنسبة لطرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 من المتوقع أن تسجل أسعار هذه الوحدات زيادة مقارنة بالطرح السابق، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بين 360 ألف جنيه و400 ألف جنيه للوحدات بمساحة 90 مترًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

مدينة الإسكان الاجتماعي 2023 أكتوبر الجديدة القاهرة الجديدة العبور الجديدة حدائق أكتوبر مدينة العاشر من رمضان الشروق المنصورة الجديدة دمياط الجديدة غرب قنا ناصر «غرب أسيوط» العلمين الجديدة

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

تسعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تعلن عن إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع المواطنين الذين قدموا طلبات للحصول على هذه الشقق، وللاستعلام عن حالة الطلب المتقدم ومعرفة ما إذا تم تخصيص شقة للمتقدم أم لا، يمكن اتباع الخطوات التالية: