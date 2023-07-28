تردد قناة كراميش الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل والعرب سات

تعد قناة كراميش من أهم القنوات التي تقدم محتوى مميز وترفيهي لجميع الأطفال الصغار، حيث إن هذه القناة لا يشعر الطفل بالملل، فضلاً عن تقديم المعلومات بطريقة ابتكارية ومسلية طوال الوقت، وتهدف إلى تقديم العديد من البرامج على مدار اليوم بأعلى جودة عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، وفي السطور التالية نوضح لكم أخر تحديث لتردد القناة.

تردد قناة كراميش الجديد 2023 على نايل سات

جاء تردد قناة كراميش الجديد 2023، التي تعد من اهم وأفضل القنوات الناقلة لمحتوى الأطفال، ليكون التردد وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش 2023 عرب سات

لكي يتم استقبال تردد قناة كراميش على العرب سات وفقًا لما هو أتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد: 11390.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

الاستقطاب هو رأسي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

نبذة عن قناة كراميش الجديد 2023

تم إنطلاق البث الأول للقناة في عام 2009، حيث إنها من أوائل القنوات التي تعرض محتوى أطفال، وتأسست داخل دولة الأردن على يدي وسيم عواد، مؤسس ومقدم القناة، فضلاً عن استطاعتها الكبيرة في جذب المزيد من البرامج المختلفة في وقت قصير داخل المنطقة الشرقية، وشمال إفريقيا، حيث إن المحتوى الذي يتم تقديمه للأطفال من أعمار 3 إلى 14 عامًا، فضلاً عن عروضها من البرامج التربوية والتربية السلوكية، وكذلك فصول التربية الدينية، التي يتعلم من خلالها الأطفال.