“العُمرة بكام” .. أسعار العمرة 2023 الاقتصادي وال5 نجوم والمتميز

أصبحت أسعار العمرة لعام 2023 من بين الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية، حيث يبحث الناس عن الأسعار الاقتصادية لأداء العمرة هذا العام، وأعلنت العديد من شركات العمرة المعتمدة من وزارة السياحة والآثار أسعار العمرة للعام 2023، ومن المقرر أن يتم سفر أول فوج لأداء العمرة في منتصف أغسطس المقبل، كما أن بعض شركات السياحة المعتمدة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة أعلنت أسعار العمرة للمستوى الاقتصادي، وهي معتمدة بعد اعتماد ضوابط العمرة من قبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

أسعار العمرة 2023 للبرنامج الاقتصادي

وفقًا للبرنامج الاقتصادي لأداء العمرة في عام 2023، جاءت أسعار العمرة كالتالي:

سعر الفرد في الغرفة الثنائية يصل إلى 35 ألف جنيه.

سعر الفرد في الغرفة الثلاثية يصل إلى 32,500 ألف جنيه.

سعر الفرد في الغرفة الرباعية يصل إلى 30 ألف جنيه.

أسعار العمرة 2023 برنامج الخمس نجوم

في برنامج العمرة الخمس نجوم لعام 2023، تم تحديد الأسعار على النحو التالي:

تكلفة الغرف الفردية من فئة الخمس نجوم تبلغ 90 ألف جنيه.

تكلفة الغرف المزدوجة من فئة الخمس نجوم تصل إلى 50 ألف جنيه للفرد.

تكلفة الغرف الثلاثية من فئة الخمس نجوم تبلغ 45 ألف جنيه للفرد.

تكلفة الغرف الرباعية من فئة الخمس نجوم تصل إلى 42 ألف جنيه للفرد.

يجب مراعاة أن هذه الأسعار قد تشمل مجموعة محددة من الخدمات والمزايا المقدمة من قبل الشركة المنظمة للرحلة، قد تختلف التكاليف بين برامج العمرة المختلفة بناءً على الفنادق المختارة ونوعية الإقامة ومدة الرحلة والخدمات الإضافية المقدمة.

أسعار العمرة 2023 للبرنامج المتميز

تم الإعلان عن أسعار برنامج العمرة المتميز لعام 2023، وقد وفقت الأسعار إلى 51 ألف جنيه، حسب نوع الغرفة (فردية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية) التي يختارها المعتمرون.

تم الإعلان عن هذه الأسعار بعد إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ.

وتتضمن أسعار البرنامج المتميز خدمات ومزايا إضافية مقارنةً بالبرامج الأخرى، وقد يشمل إقامة في فنادق خمس نجوم، ومواعيد رحلات محددة، وترتيبات خاصة أثناء أداء مناسك العمرة.

شروط وثيقة خدمة العمرة لعام 1445

شروط وثيقة خدمة العمرة لعام 1445 هـ تشمل ما يلي:

يشترط أن يكون عمر المعتمرين لا يقل عن 18 عامًا، ويجب أن يكونوا مصطحبين بمرافق بالحالة النظامية.

يتم الاحتفاظ بعقود الخدمة مع الحجاج ضمن برنامج العمرة.

يشمل البرنامج الخدمات الأساسية التي يتضمنها البرنامج، وتشمل السكن والنقل والتأمين والخدمات الأرضية داخل المملكة، وذلك تحت شروط صدور تأشيرات العمرة.

يجب أن تكون مدة البرنامج متزامنة مع مدة الإقامة الفعلية للحجاج في المملكة، وعلى ألا تتجاوز صلاحية الإقامة 90 يومًا من تاريخ دخولهم المملكة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية والجوية لموسم العمرة لعام 1445 هـ.