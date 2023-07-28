تردد قناة SSC HD السعودية الرياضية تنقل البطولة العربية للأندية علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة SSC HD السعودية الرياضية، يسعي الكثير من محبي ومتابعي الكرة بالوقت الحالي معرفة االقنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات البطولة العربية للاندية الابطال والتي تعد من اهم البطولات التي تعرض بالوقت الحالي وحققت الموسم الماضي نجاح كبير وشارك بها العديد من الاندية العربية في مصر وليبيا ولبنان والسعودية وتونس والمغرب وغيرها من الدول العربية ولذلك هناك الملايين حول الوطن العربي والعالم يردون معرفة تردد قناة SSC HD السعودية الرياضية التي تنقل البطولة العربية للأندية علي النايل سات وعرب سات.

قناة SSC HD السعودية الرياضية

قناة SSC HD السعودية الرياضية هي قناة تلفزيونية سعودية متخصصة في نقل الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والدولية. تبث القناة عدداً من البرامج الرياضية والمباريات المختلفة، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والكريكيت والمصارعة وغيرها من الرياضات.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc sports الجديد 2023

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

التردد: 12418.

طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

اختر من الريموت القائمة.

اختر إضافة تردد الهوائي.

قم باختيار القمر الصناعي.

اضف التردد والاستقطاب.

حدد معدل الترميز.

ابحث عن القناة وبعد الانتهاء قم بالحفظ.

تم إطلاق القناة في عام 2008، وهي تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية. يمكن مشاهدة قناة السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية وعبر مزودي خدمات الكابل والإنترنت في السعودية وبعض دول الخليج العربي.