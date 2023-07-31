“اعتمدت رسمياً” رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الأول [علمي – أدبي] عبر thanwya.emis.gov.eg

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، ساعات قليلة تفصلنا وإياكم أعزائي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة القادمة في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية لاعتماد النتائج وإعلان أسماء أوائل الثانوية لهذا العام الدراسي الحالي، وإليكم التفاصيل الخاصة بالموعد والخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج ونسب النجاح في جميع المواد الدراسية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، حيث كانت المصادر من داخل الوزارة قد أكدت على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بكراسات الإجابات الخاصة بالطلاب وذلك في جميع المواد، وأكد الدكتور رضا حجازي على أن نسبة النجاح في معظم المواد قد تخطت 90% وأن نسب نجاح الطلاب ستكون أعلى من السنوات الماضية، وجاءت نسب النجاح في المواد كالآتي:

المادة نسبة النجاح نسبة الحاصلين على أكثر من 90% اللغة العربية 90 % 1.5 % الكيمياء 88.9 % 2.9 % الفيزياء 91 % 2.9 % اللغة الثانية 91 % 20 % الجغرافيا 91.6 % 1.9 % التاريخ 90.2 % 0.1 % اللغة الأجنبية الأولى 91.3 % 7.1 % علم النفس 93.9 % 0.1 % الجيولوجيا 91.1 % 5.2 % الرياضيات التطبيقية 88.5 % 8.7 % الفلسفة 91.9 % نسبة الحاصلين على 95% فأكثر بلغت 0.5% الرياضة البحتة 89.7 % –

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول

يتساءل الجميع الآن عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول حيث من المقرر أن يتم الانتهاء اليوم من رصد الدرجات وتجميعها في الكشوفات المخصصة لاعتمادها وكذلك تجميع أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وسيتم تسليم النتيجة إلى الدكتور رضا حجازي ومن المقرر ان يتم عمل مؤتمر صحفي خلال 48 ساعة القادمة لاعتماد النتيجة رسمياً وإعلان النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج عبر إتباع الخطوات القادمة:-

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتيجة نت .

أو موقع . الخطوة الثانية: اختيار نتيجة الثانوية العامة 2023 دور أول.

الخطوة الثالثة: تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص.

الخطوة الرابعة: الضغط على عرض النتيجة.

المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المصرية تشير إلى أن النتيجة متاحه الآن على مكتب الدكتور رضا حجازي، ومن الممكن أن يتم اعتماد النتائج صباح غدًا السبت أو مساءًا وسيتم اعلان أسماء الأوائل وبعدها سيتم اتاحه النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني مباشرة.

اوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

لم يتبقى سوا ساعات قليلة جداً على إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الدور الأول للقسم العلمي والقسم الأدبي حيث سيكون أول شيء بعد اعتماد النتيجة من جانب الدكتور رضا حجازي هي نشر اسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، ثم بعد ذلك سيبدأ رفع النتائج على موقع الوزارة وعلى كافة المواقع المختصة بإعلان النتائج وعبر شركات الاتصالات.

أشارت المصادر من داخل الكنترول الرئيسي لريد وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى أن نسبة نجاح الطلاب في الدور الاول لهذا العام مرتفعة للغاية حيث تتراوح ما بين 88% وحتى 93,9%، ومن المقرر اعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة حيث لم تنتهي حتى الآن أعمال التدقيق والمراجعة الخاصة بأوراق إجابات الطلاب في جميع المواد، وذلك وفقاً للبيان الصحفي الذي نشرته الوزارة خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث تؤكد على أن أعمال التدقيق وجمع الدرجات تتم بحرص شديد جداً للتأكد من بيانات كل طالب وإعطاء كل ذي حق حقه كاملاً، وأشار الدكتور “شادي زلطة” أنه سيقوم بإعلان موعد النتيجة الرسمي فور انتهاء أعمال المراجعة والتدقيق بإذن الله، خالص امنياتنا بالنجاح والتوفيق للطلاب.

اعلان اوائل الثانوية العامة 2023 رسمياً

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023 سيترأس الدكتور رضا حجازي مؤتمر صحفي خاص بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث اعتمدها رسمياً منذ دقائق قليلة جداً وذلك بنسبة نجاح 78,8% كما تم إعلان الأوائل على مستوى جميع المحافظات.