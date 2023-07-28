رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدور الأول [علمي – أدبي] عبر thanwya.emis.gov.eg

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، ساعات قليلة تفصلنا وإياكم أعزائي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة القادمة في ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية لاعتماد النتائج وإعلان أسماء أوائل الثانوية لهذا العام الدراسي الحالي، وإليكم التفاصيل الخاصة بالموعد والخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج ونسب النجاح في جميع المواد الدراسية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، حيث كانت المصادر من داخل الوزارة قد أكدت على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بكراسات الإجابات الخاصة بالطلاب وذلك في جميع المواد، وأكد الدكتور رضا حجازي على أن نسبة النجاح في معظم المواد قد تخطت 90% وأن نسب نجاح الطلاب ستكون أعلى من السنوات الماضية، وجاءت نسب النجاح في المواد كالآتي:

المادة نسبة النجاح نسبة الحاصلين على أكثر من 90% اللغة العربية 90 % 1.5 % الكيمياء 88.9 % 2.9 % الفيزياء 91 % 2.9 % اللغة الثانية 91 % 20 % الجغرافيا 91.6 % 1.9 % التاريخ 90.2 % 0.1 % اللغة الأجنبية الأولى 91.3 % 7.1 % علم النفس 93.9 % 0.1 % الجيولوجيا 91.1 % 5.2 % الرياضيات التطبيقية 88.5 % 8.7 %

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول

يتساءل الجميع الآن عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول حيث من المقرر أن يتم الانتهاء اليوم من رصد الدرجات وتجميعها في الكشوفات المخصصة لاعتمادها وكذلك تجميع أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وسيتم تسليم النتيجة إلى الدكتور رضا حجازي ومن المقرر ان يتم عمل مؤتمر صحفي خلال 48 ساعة القادمة لاعتماد النتيجة رسمياً وإعلان النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج عبر إتباع الخطوات القادمة:-