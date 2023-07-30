Nile sat.. حدث وثبت تردد قنوات SSC الرياضية السعودية 2023 الناقلة للبطولة العربية بدون تشفير

إستطاعة قناة السعودية الرياضية ان تحصل علي حقوق البطولة العربية للاندية الابطال وبات الجميع يسعي للحصول علي ترددها بالوقت الحالي واعلنت القناة تواجد نخبة من ابرز النجوم في الاستوديو التحليلي لكي يتابعون المباريات والمعلقين الكبار ايضا حيث اعلنت القناة السعودية عن ضم العديد من المعلقين الكبار ابرزهم رؤوف خليف ملعق بي ان سبورت القطرية انضم خلال الاونة الماضية لمجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية.

قنوات SSC الرياضية السعودية 2023 الناقلة للبطولة العربية

واعلنت القناة بالايام الماضية ومع حلول شهر اغسطس القادم عن توفير تحديث لترددات الخاصة بباقة قنوات اس اس سي ويمكن للجميع الان تنزيل تردد القناة ومتابعة اهم الاحداث في البطولة العربية للاندية الابطال التي افتتحتها الاندية السعودية امس بالفوز حيث حقق الاتحاد السعودي الفوز علي نادي الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد سجلة حمدالله من اسست اللاعب العالمي كريم بنزيما وسجل الهدف الثاني كريم بنزيما من اسست اللاعب المخضرم طارق حامد واليوم حقق الزمالك الفوز علي تحاد المنستري .

البطولة العربية للأندية 2023

يشارك في دور المجموعات العديد من الاندية الكبري المعروفة ونوضح لحضراتكم الان جدول المجموعة الاول والثانية والثالثة والرابعة حيث ستجدون كافة التفاصيل متوفرة بالجدول . المجموعة الأولى المجموعة الثاني المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة الترجي السد القطري الزمالك شباب بلوزداد اتحاد جدة الوداد الاتحاد المنستيري الرجاء الصفاقسي أهلي طرابلس النصر السعودي الكويت الشرطة العراقي الهلال السعودي الشباب السعودي الوحدة الإماراتي

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2023 عربسات

يمكن للجميع الان تنزيل التردد الخاص بالقناة علي عرب سات ومتابعة المباريات التي تنقلها القناة مجاناً بدون تشفير الان .

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2023 عربسات