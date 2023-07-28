“بوابة الازهر التعليمية” تُعلن تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية الازهرية 2023 بالقسم العلمي والادبي

ظهرت نتيجة الثانوية العامة الأزهرية في مصر وبدأ الطلاب في البحث عن تنسيق الكليات والمعاهد لطلاب الثانوية الأزهرية حتى يتمكنوا من معرفة ما هي الكليات والمعاهد التي يمكنهم الالتحاق بها، وفقًا للمجموع الذي قد حصلوا عليه، فالآن الجميع يتابع، وعلى الرغم من ظهور النتيجة بشكل حديث، ولكن الطلاب يعتمدون على تنسيق العام الماضي في النظر إليها حتى يكون لديهم تنبؤ بتنسيق العام الحالي.

تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية الازهرية

رئيس جامعة القاهرة قد أكد بأن هناك توحيد للحد الأدنى الذي يخص كليات الهندسة، والطب، والصيدلة، وطب الأسنان في الوجه البحري، والقبلي أو القاهرة، وذلك لترسيخ مبدأ المساواة ما بين الطلاب، وإليكم تنسيق الكليات وهو كالآتي:

كليات القسم العلمي

كليات الطب للبنين والبنات في القاهرة 625 درجة أي ما يعادل 15 ٪

طب البنات والبنين في دمياط 620 أي ما يعادل 38%.

الصيدلة بنين وبنات في القاهرة 617 درجة أي ما يعادل 38٪

كليات طب الأسنان البنين والبنات في القاهرة 615 درجة أي حوالي 62%.

كلية الهندسة للبنين والبنات بالقاهرة 591 درجة أي ما يعادل 92٪

هندسة بنين في قنا 584 درجة أي ما يعادل 85٪.

كليات القسم الأدبي