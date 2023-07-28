رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023 قبل إنقطاع الخدمة

يبحث الكثير من المواطنين، عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري 2023، حيث إنه يمكن معرفة قيمة الفاتورة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات التي تُسهل على جميع العملاء معرفة قيمة الفاتورة التي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 15 يوليو 2023، حتى يتمكن الجميع من سداد الفاتورة كل 3 شهور، وبالتالي يتم سداد الفاتورة لأشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي تبدأ من يوم السبت 15 يوليو 2023 حتى يوم 14 أغسطس 2023، وهذه هي الفترة المسموح لها الاستعلام عن الفاتورة، وعندها يتم قطع الخدمة عن جميع العملاء الذين لم يقوموا بسداد الفاتورة في الموعد الرسمي، ومنعهم من إجراء المكالمات بدءًا من أخر موعد محدد للدفع، ليتم تشغيل التليفون لاستقبال المكالمات فقط بداية من 15 سبتمبر 2023، لذلك فإن الشركة حريصة على دفع الفواتير في مواعيدها حتى لا تنقطع الخدمة عنهم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وفقًا لما يلي:-