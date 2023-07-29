natiga4dk thanwya: نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع “قربيا” على موقع الوزارة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع والتي نترقب حاليا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عن أن النتيجة سوف تعلن في خلال 48 ساعة من الآن ، ويتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية وكافة الجرائد الإخبارية الاخرى التي تعرض النتيجة إلي الطلاب مجانا منها اليوم السابع والمصري واليوم ، وبعض المواقع التعليمية مثل موقع مصرواى وموقع نتيجة نت.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

طلما انه أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية الآن عن موعد رسمي تعلن به نتيجة الثانوية العامة، إذن انتهت عمليات التصحيح بالفعل في جميع المواد ورصدت الدرجات وان النتيجة جاهزة على الرفع فقط علي الموقع، ومن المؤكد أن جارى تحديد موعد اقامة المؤتمر الصحفي الرسمي الذي تعلن به الوزارة نسب النجاح في الثانوي العامة وأسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام ، وبالتالى تكون النتيجة متاحة على موقع نتيجة نت وهو اكثر المواقع التي تعلن النتيجة بشكل سريع دون تهنيج

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يتم عملية تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب في الثانوية العامة إلكترونيا منعا لحدوث أي خطا بشرى وضمان ان التصحيح تم بشكل دقيق، ويعطى كل طالب درجاته بشكل كامل وصحيح ، وقد أنهت الوزارة حاليا علميات المراجعة وإعلان نسب نجاح لكل مادة دراسية على حدى، بينما تعلن نسب النجاح كلية لهذا العام عند اعتماد النتيجة وإعلانها على المواقع ، والآن إليك رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع عبر الخطوات التالية:

ادخل على موقع نتيجة نت.

سجل اسمك رباعي.

سجل رقم جلوس فقط.

انقر على عرض النتيجة.

في بيان رسمي على صفحة وزارة التربية والتعليم المصرية الآن أوضحت به على ان ما يتم ترويجه على مواقع من أن النتيجة سوف تعلن اليوم أو غدا ماهى إلا أخبار غير صحيحة ، وانه ما زالت عملية تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب مستمرة ، وان النتيجة سوف تعلن مع مطلع شهر أغسطس المقبل ولكن لم تحدد يوم بعينه الوزارة تعلن به النتائج .