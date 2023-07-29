خد بالك لتكون منهم.. 11 سبب يؤدي إلي الترحيل من الكويت فورًا

يوجد ملايين من الوافدين داخل دولة الكويت وقد يتعرض بعضهم للترحيل منها وهذا يجعلهم يتساءلون عن أسباب الترحيل من الكويت، وهذا قد يكون بسبب فعل بعض الأمور التي تكون مخالفة للقانون أو يكون سئ السمعة وتكرار خطأ قد سبق تم التحذير منه، وبعد تعافي الدولة من فترة كورونا لجأن إلى ترحيل الكثير من الوافدين لتعيين بعض المواطنين في الكثير من الوظائف ومخالفة بعض المقيمين داخلها القوانين والآداب العامة، ولذلك نحن أمام موضوع هام يفيد كل وافد أو مقيم داخل الكويت وهذا ما نوضحه عبر سطور التقرير.

أسباب الترحيل من الكويت

تتعدد الأسباب التي تلجأ فيها الحكومة الكويتية لترحيل بعض الوافدين منها وعند البحث بشكل أكبر في طيات القانون والمخالفات الناجمة من الإقامة، نقدم اليكم أشهر الأسباب فيما يلي:

انتهاء مدة الإقامة وعدم استجابة الوافد إلى الانذارات الخاصة بالتجديد. العمل لصالح شخص آخر غير الكفيل المتفق معه أو مهنة مخالفة للمتعاقد عليه عند السفر. العمل في التجارة أو فتح مشروع خاص بجانب الوظيفة في نفس الوقت. العمال في قطاع البناء والعقارات والذي لديه مرض مزمن يجعله غير قادر عن العمل أو تخطى عمره الأربعين. المعلمون بالمدارس الأهلية من ليسوا على صاحب القطاع التعليمي. من صدر قرار الترحيل من الدولة ومعه أفراد أسرته فيتم ترحيلهم معه. ارتكاب أي جريمة كالقتل أو السرقة أو مخالفة القوانين العامة خلال وقت الدوام مثل التحرش أو السب والقذف والفساد. ارتكاب مخالفات مرورية دون التركيز أو الالتزام بآداب الطريق. عدم تجديد أو انتهاء مدة جواز السفر أو رقم الهوية فلابد من الترحيل فورا.

الاستعلام عن الترحيل عن الكويت

بعدما ذكرنا لكم أسباب الترحيل من الكويت في حالة ارتكاب أي أعمال منافية للقانون، فبكل سهولة يمكنك معرفة ذلك عند انتهاء مدة الجواز أو الإقامة مثلا من خلال الخطوات التالية: