هذه هي طريقة تجديد رخصة القيادة في الكويت للوافدين اونلاين دون أخطاء وطريقة الاستلام

أصبح بإمكان المقيمين والمواطنين تجديد رخصة القيادة في الكويت للوافدين بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية، حيث تتيح الحكومة تجديدها بشكل إلكتروني بهدف التيسير على المواطنين من أجل الحصول على جميع الخدمات والمستندات الحكومية بدلا من التوجه إلى المنشآت والفروع الحكومية، كما تتيح الوزارة أيضا عبر موقعها معرفة قيمة المخالفات مع إمكانية سدادها والاستعلام على ترخيص السيارة وغيرها الكثير من الخدمات عبر موقع الإدارة العامة للمرور، ولهذا نبين لكم ماهي الشروط والمستندات اللازمة لتجديد رخصة القيادة من خلال سطور المقال.

شروط تجديد رخصة القيادة في الكويت للوافدين

لقد وضعت وزارة الداخلية عدة شروط لابد من توافرها في المواطنين والوافدين عند التجديد بيانات رخصة القيادة وتتكون هذه الشروط من:

انتهاء صلاحية رخصة القيادة وذلك حتى تستطيع من تقديم طلب التجديد عليها.

في حالة وجود بعض المخالفات المرورية يجب سدادها أولًا حتى يتم قبول الطلب.

عند إدخال البيانات الشخصية يجب أن تكون بشكل سليم دون وجود أخطاء إملائية لتحصل على رخصة جديدة دون مشاكل.

المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

نموذج طلب لتجديد رخصة القيادة.

2 صورة مقاس 4*6 ذات خلفية زرقاء.

صورة بطاقة الأحوال المدنية.

في حالة الوافد أو المقيم صورة جواز السفر.

للوافدين يجب توقيع طلب تجديد الرخصة من الكفيل والعاملين بالشركة والمؤسسات.

اعتماد التوقيع للعمال في الشركة.

تكون الرسوم الخاصة بالتجديد فقط 5 دينار ولكن تختلف من شخص لآخر حسب مدة صلاحية الرخصة.

خطوات تجديد الرخصة الكترونيا بالكويت

أصدرت دولة الكويت خدمة جديدة وهي إمكانية تجديد رخصة القيادة في الكويت للوافدين بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: