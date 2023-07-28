Https pcemp ihec iq رابط التقديم على موظف اقتراع العراق 2023 المفوضية العليا للانتخابات

أتاحت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة التقديم على موظف اقتراع العراق يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري عبر https://ihec.iq/، ويستمر التقديم لمدة أربعة أيام وهي فرصة عظيمة لخريجي الجامعات وللموظفين بالدولة للتسجيل في وظيفة موظف اقتراع المؤقتة، وسنتابع معكم عبر موقعنا “البديل” الأوراق المطلوبة عند التقديم وكيفية التقديم في استمارة التقديم الإلكترونية.

التقديم على موظف اقتراع

يختص موظف الاقتراع في تنظيم الانتخابات البرلمانية في دولة العراق، وبمكن من خلال رابط تقديم موظفي الاقتراع اتباع الخطوات الآتية في استمارة التقديم الإلكترونية، والخطوات هي:-

الدخول على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من هنا.

اضغط على رابط التقديم على موظفي الاقتراع العراق 2023.

أدخل البيانات المطلوبة منك في استمارة التقديم بشكل صحيح.

وأخيراً اضغط على تقديم، وانتظر ليتم الرد عليك من قبل المفوضية.

تجدر الإشارة أن عمل موظف الاقتراع يكون لمدة يوم واحد ويحصل من خلاله على راتب يقدر بـ 200 ألف دينار، وبالنسبة للأعداد المطلوبة فهي 250 ألف موظف في جميع أنخاء العراق.

رابط التقديم على المفوضية العليا للانتخابات

وبالنسبة للأوراق المطلوبة عند التقديم على موظف اقتراع فهي:-