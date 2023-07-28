“هنا”.. رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 برقم الجلوس فقط

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في اليمن، موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2023 دور أول، حيث بعد أن تم الإعلان عن المؤشرات الأولية بنسبة نجاح وصلت إلى 86.94%، وعليه قام وزير التربية والتعليم، يحيى الحوثي، بتهنئة جميع الطلبة بنجاحهم في هذه المرحلة، التي تمثل اهم المراحل التعليمية التي يمر بها الكثير من الطلبة والطالبات في جميع محافظات اليمن.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2023

وأكد الحوثي، أن إجمالي عدد الطلبة الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة بلغ نحو 202 ألفًا و905 طالب وطالبة، في حين حضر الامتحان نحو 192 ألفًا و249 طالبًا، كم غاب عن أداء الامتحانات 10 ألاف و656 طالب وطالبة، وعليه نجح في مرحلة الثانوية العامة اليمن 2023 دور أول نحو 167 ألفًا و139 طالب وطالبة، فضلاً عن أن الامتحانات جاء وسط تشديدات حازمة لسير الاختبار بشكل ملائم ومناسب أمام جميع الطلبة والطالبات، وعدم وجود أي عقبات تواجههم.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب على كل طالب وطالبة من اتباعها لكي يتمكن من الحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، وفقًا لما يلي:-