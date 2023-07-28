أضبط تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2023 بجودة عالية علي القمر الصناعي عرب سات ونايل سات

أضبط تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث أن القناة تحتوي على العديد من افلام كارتون الاطفال وتستطيع أن تتابع القناة بشكل يومي من خلال التلفاز حيث أن القناة تحتوي على قصص قبل النوم أيضا التي تساعد الأطفال على النوم بشكل أكثر راحة ومن خلال موقعنا سوف تتعرف على تردد قناة كراميش للاطفال.

تردد قناة كراميش الفضائية الجديد

يتم تغير تردد قناة كراميش بشكل دوري وذلك لضمان وصول أفضل جودة القناة وافضل ارسال حيث تستطيع ان تتابع القناة بجودة عالية من خلال التردد الخاص بها ويمكنك أيضا أن تتابع افضل واحدث برامج الأطفال عبر هذه القناة والجدير بالذكر أن القناة تقدم محتوي تعليمي للأطفال مثل اغاني الارقام والحروف والارقام العربية والإنجليزية ومن القصص المميزة في قناة كراميش نجد قصة سندريلا وسنوايت وهي قصة تحكي عن أميرة ولدت في قصر ولكن بعد فترة تم خطفها وتم تربيتها على يد الساحرة وكانت شخصية الساحرة مغرورة الي حد كبير ولا تريد أن يكون أحمل منها في أي مكان علي وجة الأرض لذلك اردات أن تقضي على سنوايت.

تردد القناة الجديد على نايل سات

تابع تردد قناة كراميش علي نايل سات عبر ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على التردد وهو:

التردد: ١١٦٠٣ أو ١١٣١٥ أو ١١٣٩٠.

معدل الترميز: أفقي

معامل الاستقطاب: ٢٧٥٠٠.