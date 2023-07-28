تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 شعبة علمي بنين وبنات | اعرف تنسيق الكلية المتاحة لمجموعك في الثانوية الأزهرية 2023

يبحث الكثير من طلاب الأزهر عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 شعبة علمي، حيث تزداد أعداد البحث عن “كليات الأزهر علمي بنات 2023، تنسيق كليات الأزهر 2023 علمي” على محركات البحث العالمية بعد الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية 2023/ حيث بدأ الطلاب والطالبات في البحث عن الكليات المتاحة في تنسيق الأزهر 2023 علمي، قبل تسجيل الرغبات المتاحة أمامهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق.

وفي هذا السياق، يسلط “موقع البديل” الضوء على كليات الأزهر 2023 علمي (بنين وبنات)، ويقدم توقعات لتنسيق الثانوية الأزهرية 2023، كما وسبق وأن قدمنا نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

ومن المهم التنويه أنه لم يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي حتى الآن، ولكن يُمكن للطلاب الاستعانة بتنسيق العام الماضي لمعرفة الحدود الدنيا كمؤشر لتنسيق العام الحالي، حيث تكون الدرجات متقاربة بين العامين وترتفع أو تنخفض بنسبة تتراوح بين 1 و 2% عما كانت عليه في العام السابق.

تنسيق الثانوية الأزهرية التموقع 2023

وفيما يلي بعض النتائج المتوقعة لتنسيق الثانوية الأزهرية 2023 مقارنة بالعام الماضي في بعض الكليات:

الكلية / المكان نسبة التنسيق (%) طب الأزهر – القاهرة (بنين وبنات) 96.15 طب الأزهر – دمياط (بنات وبنين) 95.38 طب الأزهر – أسيوط (بنين وبنات) 94.77 صيدلة الأزهر – القاهرة (بنين وبنات) 93.38 طب الأسنان الأزهر (بنين وبنات) 94.62 هندسة الأزهر – القاهرة (بنين وبنات) 90.92

وفيما يلي نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية بنين لعام 2022 علمي: