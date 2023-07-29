“هاتها دلوقتي” lïnk رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط رابط وزارة التربية والتعليم || نتيجة 3 ثانوي اليوم السابع برقم الجلوس

تصدرت محركات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بواسطة الطلاب وأولياء الأمور حيث يسود حالة التوتر والقلق، خاصة بعدما أنهت وزارة التربية والتعليم من التصحيح الالكتروني لأوراق البابل شيت ومراجعة الدرجات، وأكدت مصادر عديدة اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية حيث أنهي الطلاب الاختبارات يوم 13 يوليو الماضي، ونقدم اليكم عبر موقعنا موعد ظهور النتيجة وطريقة الاستعلام عنها.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

أفادت مصادر رسمية من داخل وزارة التربية والتعليم أن يوم السبت 29 يوليو هو الموعد الرسمي لظهور النتيجة، حيث من المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا داخل المقر الوزاري بالعاصمة الادارية الجديدة والذي سيتم فيه اعتماد النتيجة واعلان الطلاب الأوائل ونسب النجاح لكل فرع (أدبي/ علمي علوم/ علمي رياضة) وستكون النتيجة متاحة بعدها بساعات قليلة لذلك ترقبوها خلال الساعات القادمة.

وتقدم لحضور الامتحان نحو 766540 طالب وطالبة حيث أقيمت بنظام الكتاب المفتوح النسبة الاكبر لنظام الاختيار من متعدد (85%) وجزء المقال (15%) وتم تطبيق نظام التصحيح الالكتروني، وبحسب ما نشر من الصفحة الرسمية للوزارة فإن نسب النجاح مرتفعة عند المقارنة للعام الماضي، ونستعرض معكم نسب النجاح في المواد الدراسية المختلفة:

مادة الكيمياء: نسبة النجاح 88.9% وعدد الحاصلين على اكثر من 95% فيها يصل إلى 2.5%.

مادة الفيزياء: نسب النجاح 91%.

مادة الجيولوجيا: نسبة النجاح بها 91.1% ويبلغ عدد الطالبين الحاصلين على 95% فأكثر نحو 5.4%.

مادة الرياضيات البحتة: فقد بلغت نسبة النجاح فيها نحو 89.7%.

مادة التاريخ: معدلات النجاح 90.2%.

مادة الجغرافيا: نسب النجاح 91.6%.

مادة اللغة الانجليزية: 91.3%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول

مع اقتراب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يستطيع كافة الطلاب من مختلف المحافظات الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بنتيجة الدور الأول الثانوية العامة 2023. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على زر استعلام النتيجة، وستظهر أمامك نتيجة كل مادة دراسية والمجموع الكلي والترتيب على الجمهورية.

وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد عرضنا اليكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وفور الاعلان عنها سوف نوافيكم بها عبر موقعنا ونتمني لكم دوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الثانوية العامة 2023 تم تحقيق نجاح ملحوظ في مادة الرياضيات البحتة حيث بلغت نسبة النجاح حوالي 89.7%، وفي ضوء هذا الإنجاز البارز، أكد الدكتور حجازي أن نحو 5.8% من الطلاب حققوا درجات متميزة تجاوزت 95% من الدرجة الكلية للمادة، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مادة الأحياء نسبة نجاح ممتازة تقدر بحوالي 90.6%، ويجدر بالذكر أن النجاح المتميز الفائق للمادة تحقق لنسبة قليلة فقط من الطلاب، حيث حقق نحو 0.3% فقط منهم المجموع الكلي للدرجة بنسبة 95% أو أكثر.