ּالآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس.. ونسبة نجاح الطلاب لهذا العام

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، تشتعل محركات البحث في الآونة الأخيرة وكذلك الحال على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، وذلك حيث ينتظر الجميع إعلان النتائج بفارغ الصبر خاصة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول أمس الخميس 27 يوليو 2023، حيث أصبح طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام وأولياء أمورهم لا يطيقون الانتظار خاصة مع الأخبار التي تنتشر كل لحظة بشأن موعد إعلان النتيجة وغيرها العديد من الأخبار الأخرى الخاصة بخطوات الاستعلام، ونحن من خلال السطور القادمة من هذا المقال سنجمع لكم كل الأخبار الصحيحة بخصوص إعلان النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

48 ساعة كحد أقصى تفصلنا على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع وفقاً لما أشارت اليه المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وفور اعتماد تلك النتيجة وإعلانها يمكن الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال إتباع مجموعة من الخطوات:-

أولاً: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو من هناااا .

أو . ثانياً: اختيار نتيجه الثانويه العامه 2022-2023 الدور الاول.

ثالثاً: سيتم فتح صفحة جديدة بها مكان مخصص لرقم جلوس الطالب قم بتدوينه.

رابعاً: في الأخير قم بالنقر على عرض النتيجة او بحث.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2023

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن جميع أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب الامتحانيه قد انتهت على خير حيث كانت جميع الكنترولات قد أنهت أعمال التصحيح والمراجعة، وعملوا اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 لتدقيق الدرجات ورصدها وإعداد كشوفات بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 وتم تقديمها على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والنتيجة متوقفة الآن على اعتماد سيادته للنتيجة وإعلان الأوائل والاتصال بهم هاتفياً لتهنأتهم، ولم يتم تحديد موعد رسمي لاعتمادها إلا أن المصادر أكدت أن اعتماد النتيجة سيكون في خلال الـ 48 ساعة القادمة بأقصى حد ومن الممكن أن يتم اعتماد النتائج رسمياً يوم غد السبت الموافق 29 يوليو 2023.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2023

قبل الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع يتساءل الجميع عن نسبة نجاح الطلاب في الأقسام والتي لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن أشارت مصادر موثوقة من داخل الوزارة إلى أن نسبة النجاح لهذا العام قد تتراوح بين 75% إلى 78.5%، وقام الوزير بتحديد نسب نجاح الطلاب في جميع المواد والتي جاءت كالآتي:-

المادة نسبة النجاح نسبة الحاصلين على أكثر من 90% اللغة العربية 90 % 1.5 % الكيمياء 88.9 % 2.9 % الفيزياء 91 % 2.9 % اللغة الثانية 91 % 20 % الجغرافيا 91.6 % 1.9 % التاريخ 90.2 % 0.1 % اللغة الأجنبية الأولى 91.3 % 7.1 % علم النفس 93.9 % 0.1 % الجيولوجيا 91.1 % 5.2 % الرياضيات التطبيقية 88.5 % 8.7 % الفلسفة 91.9 % نسبة الحاصلين على 95% فأكثر بلغت 0.5%

ساعات قليلة ويتلقى الطلبة والطالبات اوائل الثانوية العامة 2023 مكالمة هاتفية من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم لتهنأتهم على تفوقهم في هذا العام الدراسي، ومن خلال بعد مصادرنا داخل كنترولات التصحيح فتضم قائمة الاوائل نحو ٣٠ طالب وطالبه في مختلف الأقسام، وسيتم إجراء هذه المكالمة قبل اعتماد النتيجة مباشرة على أن يتم إعلان الأوائل بالأسماء والصور والمجاميع عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول

تشير المصادر من داخل الوزارة إلى أن اوائل الثانوية العامة 2023 الدور الأول سيتم إعلانها مساء اليوم السبت 29 يوليو 2023ومن جانبها أكدت الوزارة في بيان رسمي أنه أعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023 ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة ولم تنتهي ولكن هي في المراحل الأخيرة، وسيتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.