من بكرا تبدأ المعمعة اللي فات كله بروفات | حالة الطقس اليوم السبت 29-7-2023 ودرجات الحرارة محافظات ومدن مصر

حالة الطقس يوم السبت 29-7-2023 ، تتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا السبت حارًا ورطبًا في القاهرة الكبرى والمناطق الساحلية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدلًا ورطبًا في جميع أنحاء البلاد أثناء الليل.

حالة الطقس السبت 29-7- 2023

تتوقع الخبراء وجود شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق التي تؤدي إلى وتخرج من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كما ستكون هناك نشاط للرياح في مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فيما يتعلق بوضع البحر المتوسط، فإنه يكون معتدلاً وارتفاع الأمواج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، وتكون الرياح السطحية في اتجاه الشمال الغربي. أما بالنسبة لوضع البحر الأحمر، فإنه يكون معتدلاً وارتفاع الأمواج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين، وتكون الرياح السطحية في اتجاه الشمال الغربي.

درجات الحرارة اليوم 29-7-2023 في محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 37 25

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 34 24

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 25

العريش 35 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 39 20

كاترين 36 19

الطور 42 26

طابا 38 25

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 38 23

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 30

شلاتين 42 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 39 29

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 43 30

الأقصر 44 30

أسوان 44 29

الوادي الجديد 45 27

أبوسمبل 44 29

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية السبت 29-7-2023