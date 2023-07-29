“لينك سريع” نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg

انتهى طلاب وطالبات الشهادة الثانوية في كافة محافظات القاهرة، خلال الأيام القليلة السابقة من أداء امتحانات العام الدراسي 2023, 2024, حيث يترقب هؤلاء الطلاب هذه الأيام أن تقوم وزارة التربية والتعليم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، لذلك في مقالنا هذا سوف نتعرف على هذه النتيجة، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 وأولياء أمورهم في حالة يسودها كل من التوتر والقلق أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وهذا بعد أن انتهى الطلاب الأيام السابقة من أداء الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي 2023,2024 في جميع المواد الدراسية، حيث قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي بالإعلان عن أن نتائج الثانوية العامة سوف يتم اعتمادها والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم خلال هذا الأسبوع، حيث يستطيع الطالب أن يتطلع على النتيجة الخاصة به بالدرجات بشكل تفصيلي فور الإعلان عنها وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي قامت الوزارة بالإعلان عنها.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم عدد من الخطوات التي يجب على طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الخاصة بهم، حيث تمثلت هذه الخطوات في الآتي:

الخطوة الأولى أن يقوم الطالب أو ولي إمرة بالدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الضغط على هذا الرابط .

يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك.

يتم فيما بعد بالضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

بعد إتمام الخطوات السابقة، تظهر نتيجة الطالب على الشاشة بشكل تفصيلي للدرجات في جميع المواد الدراسية.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

قام رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوضيح في بيان رسمي بأن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم إعلانها خلال هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي تابع للوزارة، حيث يستطيع الطلاب بعد ذلك معرفة النتيجة الخاصة بهم بشكل تفصيلي من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة.