نسبة نجااااح كبيرة.. رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب (علمي – أدبي) برقم الجلوس
يعد أكثر ما يشغل بال الكثيرين الآن هو نتيجة الثانوية العامة والتي لم يتبقى على إعلانها سوى ساعات قليلة بعد أن قام السيد الوزير الدكتور رضا حجازي باعتمادها بشكل رسمي كما تم الإعلان عن أسماء الأوائل والذي تخطي عددهم 30 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وتم الاتصال بهم عبر الهاتف من أجل تهنأتهم على الإنجاز الكبير الذي حققوه، كما تم الإعلان من قبل الوزارة بأن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان أنه جاري رفعها على الموقع الإلكتروني من أجل نشرها خلال الساعات المقبلة من اليوم، ويتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.
ترقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023
وكانت الأيام الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي والذين تساءلوا على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى قامت الوزارة بالتأكيد على أنها سوف تكون متاحة اليوم وهو ما جعل جميع الطلاب يترقبون بكل شغف للاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها من خلال مشاركتهم في الامتحانات التي انتهت في يوم 13 من شهر يوليو.
وقامت وزارة التربية والتعليم بطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور بأن نسب النجاح بهذا العام جاءت مرتفعة عن العام الماضي حيث قاربت على 80% من إجمالي الطلاب الممتحنين، وسوف يكون في استطاعة كل طالب الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني.
رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة
وقامت الوزارة بالتأكيد على أن النتائج يتم رفعها على الموقع الإلكتروني في الوقت الحالي، على أن تكون متاح الاستعلام عنها برقم الجلوس خلال ساعات قليلة، وذلك من خلال إتباع الآتي:
- الدخول على موقع نتائج الثانوية العامة 2023
- أكتب رقم الجلوس الخاص بك.
- أضغط على “بحث”.
- سوف يظهر أمامك على الشاشة الدرجات التي حصلت عليها في المواد المختلفة والمجموع الكلي.
أوائل الثانوية العامة للفرع الأدبي
كما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة وذلك بعد أن تم الاتصال بهم وإبلاغهم بالإنجاز الذي قاموا بتحقيقه في تلك المرحلة التعليمية التي تعد أهم المراحل الدراسية في مصر، وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة للفرع الأدبي كالآتي:
- زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم بمجموع 387 .
- ساندى معاذ مقبول محمد عبد اللطيف من القاهرة بمجموع 384 .
- أمينة إبراهيم السيد محمد عيد من الدقهلية بمجموع 383 .
- عائشة حسن طه حسن عبد الصادق من الإسكندرية بمجموع 383 .
- سوسن راني سراج الدين محمد من الدقهلية بمجموع 382
- مهند محمد شعبان محمود من الجيزة بعنوان 382 .
- بسملة محروس رشاد أحمد من سوهاج بمجموع 381
- أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى من القاهرة بمجموع 380
- . أروى عبد المحسن محمد عبد السلام من الإسكندرية بمجموع 380
- لينة أحمد فؤاد محمد محسن من الجيزة بمجموع 380 .
- مريم محمد أحمد اسماعيل على من القليوبية بمجموع 380.
أوائل الثانوية العامة للشعبة العلمية
بينما جاءت أسماء الأوائل للفرع العلمي كالآتي:
- ملك عبد الفتاح محمود الشيشيري من المنوفية بمجموع 402
- اسلام فتحى فتحى ابراهيم الدويل من دمياط بمجموع 401
- . عمر السيد محمود عبد القادر داود من الغربية بمجموع 401
- محمد أشرف كمال خليل عبد الله من الشرقية بمجموع 401
- أميرة خالد صلاح عمر من الغربية بمجموع 400
- محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي من الدقهلية بمجموع 400 .
- أحمد هشام بدوي على من كفر الشيخ بمجموع 399
- اسلام ابراهيم عبد الرؤوف محمد الهادي من الاسماعيلية بمجموع 399 .
- . خالد محمد عوض عبد الرؤوف من البحيرة بمجموع 399
- . شهد مجدى فهمى محمد على من الشرقية بمجموع 399
- . كيرلس خالد برتله شنوده من سوهاج بمجموع 399
- . كيرلس نسيم عازر خليل من قنا بمجموع 399
- . لؤى أحمد فوزة عبد الحافظ من أسيوط بمجموع 399
- . يوسف محمود السيد أبو سريع نور من القليوبية بمجموع 399
وزارة التربية والتعليم
وقامت وزارة التربية والتعليم بطمأنة جميع الطلاب والاهالي بأن نسب النجاح بذلك العام مرتفعة عن العام الماضي، مؤكدين على أنه لا داعي للقلق وأن كل طالب سوف يحصل على الدرجات التي يستحقها، حيث تم تشكيل لجان قامت بالإشراف على عملية التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها وتم التأكد من نزاهتها وأنها تمت وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة من أجل أن يضمن كل طالب الحصول على حقه الكامل بدون تعرض أي طالب للظلم.