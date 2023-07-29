نسبة نجااااح كبيرة.. رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب (علمي – أدبي) برقم الجلوس

يعد أكثر ما يشغل بال الكثيرين الآن هو نتيجة الثانوية العامة والتي لم يتبقى على إعلانها سوى ساعات قليلة بعد أن قام السيد الوزير الدكتور رضا حجازي باعتمادها بشكل رسمي كما تم الإعلان عن أسماء الأوائل والذي تخطي عددهم 30 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وتم الاتصال بهم عبر الهاتف من أجل تهنأتهم على الإنجاز الكبير الذي حققوه، كما تم الإعلان من قبل الوزارة بأن النتيجة أصبحت جاهزة للإعلان أنه جاري رفعها على الموقع الإلكتروني من أجل نشرها خلال الساعات المقبلة من اليوم، ويتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

ترقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وكانت الأيام الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي والذين تساءلوا على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى قامت الوزارة بالتأكيد على أنها سوف تكون متاحة اليوم وهو ما جعل جميع الطلاب يترقبون بكل شغف للاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها من خلال مشاركتهم في الامتحانات التي انتهت في يوم 13 من شهر يوليو.

وقامت وزارة التربية والتعليم بطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور بأن نسب النجاح بهذا العام جاءت مرتفعة عن العام الماضي حيث قاربت على 80% من إجمالي الطلاب الممتحنين، وسوف يكون في استطاعة كل طالب الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة

وقامت الوزارة بالتأكيد على أن النتائج يتم رفعها على الموقع الإلكتروني في الوقت الحالي، على أن تكون متاح الاستعلام عنها برقم الجلوس خلال ساعات قليلة، وذلك من خلال إتباع الآتي:

الدخول على موقع نتائج الثانوية العامة 2023

أكتب رقم الجلوس الخاص بك.

أضغط على “بحث”.

سوف يظهر أمامك على الشاشة الدرجات التي حصلت عليها في المواد المختلفة والمجموع الكلي.

أوائل الثانوية العامة للفرع الأدبي

كما قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة وذلك بعد أن تم الاتصال بهم وإبلاغهم بالإنجاز الذي قاموا بتحقيقه في تلك المرحلة التعليمية التي تعد أهم المراحل الدراسية في مصر، وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة للفرع الأدبي كالآتي:

زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم بمجموع 387 .

ساندى معاذ مقبول محمد عبد اللطيف من القاهرة بمجموع 384 .

أمينة إبراهيم السيد محمد عيد من الدقهلية بمجموع 383 .

عائشة حسن طه حسن عبد الصادق من الإسكندرية بمجموع 383 .

سوسن راني سراج الدين محمد من الدقهلية بمجموع 382

مهند محمد شعبان محمود من الجيزة بعنوان 382 .

بسملة محروس رشاد أحمد من سوهاج بمجموع 381

أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى من القاهرة بمجموع 380

. أروى عبد المحسن محمد عبد السلام من الإسكندرية بمجموع 380

لينة أحمد فؤاد محمد محسن من الجيزة بمجموع 380 .

مريم محمد أحمد اسماعيل على من القليوبية بمجموع 380.

أوائل الثانوية العامة للشعبة العلمية

بينما جاءت أسماء الأوائل للفرع العلمي كالآتي:

ملك عبد الفتاح محمود الشيشيري من المنوفية بمجموع 402

اسلام فتحى فتحى ابراهيم الدويل من دمياط بمجموع 401

. عمر السيد محمود عبد القادر داود من الغربية بمجموع 401

محمد أشرف كمال خليل عبد الله من الشرقية بمجموع 401

أميرة خالد صلاح عمر من الغربية بمجموع 400

محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي من الدقهلية بمجموع 400 .

أحمد هشام بدوي على من كفر الشيخ بمجموع 399

اسلام ابراهيم عبد الرؤوف محمد الهادي من الاسماعيلية بمجموع 399 .

. خالد محمد عوض عبد الرؤوف من البحيرة بمجموع 399

. شهد مجدى فهمى محمد على من الشرقية بمجموع 399

. كيرلس خالد برتله شنوده من سوهاج بمجموع 399

. كيرلس نسيم عازر خليل من قنا بمجموع 399

. لؤى أحمد فوزة عبد الحافظ من أسيوط بمجموع 399

. يوسف محمود السيد أبو سريع نور من القليوبية بمجموع 399

وزارة التربية والتعليم

وقامت وزارة التربية والتعليم بطمأنة جميع الطلاب والاهالي بأن نسب النجاح بذلك العام مرتفعة عن العام الماضي، مؤكدين على أنه لا داعي للقلق وأن كل طالب سوف يحصل على الدرجات التي يستحقها، حيث تم تشكيل لجان قامت بالإشراف على عملية التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها وتم التأكد من نزاهتها وأنها تمت وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة من أجل أن يضمن كل طالب الحصول على حقه الكامل بدون تعرض أي طالب للظلم.