نتيجة نت 3 ثانوي|| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع neatija thanwy “علمي + أدبي”

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خاصة بعد انتهاء كافة مراكز الكنترول من التصحيح الالكتروني وجاري حاليا العمل على رصد الدرجات وعمل قوائم بأسماء الأوائل، وذلك ترقبا لاعتماد النتيجة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والذي قال مع بداية التصحيح أن ظهور النتيجة سيكون مطلع شهر أغسطس، ولهذا تصدرت عمليات بحث الطلاب والأهالي عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية وهذا ما نوضحه اليكم من خلال موقعنا فتابعوا معنا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تابع وزير التعليم الأيام الماضية آخر تطورات التصحيح ومراجعة الدرجات من أجل إعلان النتيجة، ومن المقرر أن يتم اعلان النتيجة اليوم السبت خلال الساعات القادمة وهذا ما كشفت عنه مصادر عديدة ولكنها مؤكدا ستكون خلال الأيام المقبلة ولن تتأخر عن منتصف الأسبوع المقبل، ولذلك سيعقد الدكتور رضا حجازي خلال الساعات المقبلة مؤتمرا صحفيا من مقر الوزارة سيعلن فيه أسماء الأوائل ونسب النجاح.

وأكد الوزير أن نسب النجاح في كافة المواد الدراسية مرتفعة نسبيا ولاداعي للتوتر أو القلق بين الطلاب، وفور الاعتماد الرسمي سيتم تفعيل الرابط المخصص للنتيجة عبر بوابة الثانوية العامة، وأفاد بأن النتيجة لن يحدث لها أي تسريب مشيرا إلى أن الروابط المنتشرة على صفحات التواصل خطر على الهواتف ويجب اتباع الأخبار الخاصة بالنتيجة عبر الصفحة الرسمية للوزارة فقط.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول الثانوية العامة 2023

يتساءل الطلاب باستمرار عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023،وهذا ما نوضحه خلال الخطوات التالية: