ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2023 ثبتها الآن تردد قناة Toyor Al Janah TV

إن من القنوات المشهورة والمتميزة بلون الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال هي طيور الجنة، إذ أنها تعتمد نظاماً بتعليم الأطفال جميع الآدب التربوية عبر الأغاني، واستخدام الموسيقى ومدير القناة خالد مقداد، الذي يعتمد على مواهب غنائية أطفالاً وشباباً ويقدموا قضايا أسرية متعددة عبر الأغاني التمثيلية التي تؤديها القناة بمواهبها الرائعة، ولقد أصبحت مشهورة بكافة أنحاء الوطن العربي، ويتساءل الجميع عن تردد القناة الجديد 2023، وعبر مقالنا سنوضح ترددات قناة طيور الجنة بالتفصيل.

ترددات قناة طيور الجنة

إن طيور الجنة تعرض محتويات تعليمية أغاني للأطفال متميزة، تساعد على التعلم الكثير من الأخلاقيات، والمفاهيم بشكل سهل وممتع، ولذا يبحث عن ترددها الكثير من الأشخاص، وإليكم التردد وهو كالتالي:

تردد طيور الجنة بقمر نايل سات

التردد 11399.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ ⅚.

الاستقطاب عمودي.

تردد طيور الجنه بسهيل سات

التردد 10730.

تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة على قمر هوت بيرد

التردد 12111

معدل الترميز

الاستقطاب عمودي.

تصحيح الخطأ ¾.

مزايا مشاهدة طيور الجنة

توجد مزايا متعددة ساهمت بانتشار طيور الجنة وتعظيم دورها جميع القنوات الخاصة بالأطفال، وإليكم مميزات طيور الجنة وهي كالآتي: