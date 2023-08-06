ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار 2023 ثبتها الآن تردد قناة Toyor Al Janah TV
اسم قناة طيور الجنة بالانجليزي
إن من القنوات المشهورة والمتميزة بلون الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال هي طيور الجنة، إذ أنها تعتمد نظاماً بتعليم الأطفال جميع الآدب التربوية عبر الأغاني، واستخدام الموسيقى ومدير القناة خالد مقداد، الذي يعتمد على مواهب غنائية أطفالاً وشباباً ويقدموا قضايا أسرية متعددة عبر الأغاني التمثيلية التي تؤديها القناة بمواهبها الرائعة، ولقد أصبحت مشهورة بكافة أنحاء الوطن العربي، ويتساءل الجميع عن تردد القناة الجديد 2023، وعبر مقالنا سنوضح ترددات قناة طيور الجنة بالتفصيل.
ترددات قناة طيور الجنة
إن طيور الجنة تعرض محتويات تعليمية أغاني للأطفال متميزة، تساعد على التعلم الكثير من الأخلاقيات، والمفاهيم بشكل سهل وممتع، ولذا يبحث عن ترددها الكثير من الأشخاص، وإليكم التردد وهو كالتالي:
تردد طيور الجنة بقمر نايل سات
- التردد 11399.
- معدل الترميز 27500.
- تصحيح الخطأ ⅚.
- الاستقطاب عمودي.
تردد طيور الجنه بسهيل سات
- التردد 10730.
- تصحيح الخطأ ¾.
- الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز 27500.
تردد القناة على قمر هوت بيرد
- التردد 12111
- معدل الترميز
- الاستقطاب عمودي.
- تصحيح الخطأ ¾.
مزايا مشاهدة طيور الجنة
توجد مزايا متعددة ساهمت بانتشار طيور الجنة وتعظيم دورها جميع القنوات الخاصة بالأطفال، وإليكم مميزات طيور الجنة وهي كالآتي:
- إن طيور الجنة تقدم أناشيد للأطفال مثالية ومتعددة تعلم الأطفال جميع الأخلاقيات، بالإضافة للقيم الإنسانية، كما أنها تبث فيهم قيم الاحترام للكبار، والطاعة للوالدين والرحمة بالصغير والعطف عليهم، وتقديم الكلمة الطيبة، ألا يقوم الأطفال بالكذب عبر أناشيد مبسطة وأغاني.
- تعلم مفاهيم أساسية من التعريف بالألوان والخضروات وظائف كثيرة وألوان الفواكه وأنواعها، وإشارات المرور عبر الأناشيد التي تعمل على مساعدة الأطفال في أن يحفظوا تلك المفاهيم بكل سهولة.
- تراعي الآداب الدينية والأخلاق الإسلامية، فهذا هو محتوى القناة الأساسي أن تعلمهم الصلاة وطريقة الوضوء وحفظ القرآن وتساعدهم حتى يلتزموا بكل ذلك.
- تقديم المعلومات بشكل ملح يعمل على مساعدة الأطفال بحفظ الأغاني وتكرارها.
- القناة مفتوحة للجميع الغير مشفرة وتقدم بثاً تليفزيونياً بشكل مجاني ودون تشفير، وبإمكانك أن تتابع البث أربع وعشرين ساعة.