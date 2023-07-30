جدول المواعيد.. كهرباء الإسكندرية تنشر مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظة ووزير الكهرباء يكشف أسباب الانقطاع

قام قطاع الكهرباء في محافظة الإسكندرية بنشر مواعيد انقطاع الكهرباء في جميع المحافظة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به وذلك حتى يعلم جميع المواطنين بمواعيد الانقطاع، حيث أن انقطاع الكهرباء من الأمور التي أصبحت منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية للتخفيف من الأحمال خلال فصل الصيف، مما جعل شركة كهرباء الإسكندرية تنشر مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظة على غرار العديد من المحافظات المصرية، حتى يتمكن المواطنون من معرفة هذه المواعيد وتنظيم أمور حياتهم اليومية.

كهرباء الإسكندرية تنشر مواعيد انقطاع الكهرباء في المحافظة

نشرت كهرباء الإسكندرية المواعيد الخاصة بقطع الكهرباء في العديد من مناطق المحافظة، كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء ممثلة في رئيسها إيهاب الفقي تفعيل خدمة تعرف المواطنين على المواعيد التي ستنقطع بها الكهرباء بكل مكان في المحافظة، عبر الرابط الرسمي المُخصص من الشركة بموقعها الرسمي على الإنترنت.

كما صرح بأنه لا يمكن نشر المواعيد المحددة بشكل دقيق لجميع المناطق في الإسكندرية، ولكن عند دخول المواطن على الرابط المخصص وكتابة موقعه وعنوانه بالتحديد يمكنه الحصول على مواعيد انقطاع التيار قبل حدوثه حتى يكون لديه علم بشكل سابق بهذه المواعيد، وذلك عبر الدخول على موقع كهرباء الإسكندرية الإلكتروني ثم كتابة العنوان المُراد للحصول على المعلومات المطلوبة.

أهم تصريحات شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية

صرحت شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية بأن انقطاع الكهرباء لن يزيد عن ساعة فقط بالمبادلة في المواعيد المُصرح بها، ولن يزيد قطع الكهرباء عن 3 من المرات بشكل يومي، ويكون الفاصل الزمني بين كل مرة والأخرى ثمانية ساعات كاملة، وذلك لاستمرار الشركة في تخفيف الأحمال عن المنازل وعدم تخفيفها عن القطاعات الصناعية ومرافق الدولة العامة.

مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية

وضحت الشركة المواعيد التي سيتم خلالها الأحمال في مناطق الإسكندرية، وجاءت على النحو التالي:

من الساعة الرابعة مساء وحتى الخامسة مساء.

من الساعة الثانية عشرة صباحاً إلى الواحدة صباحاً.

من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً.

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية عن تخفيف الأحمال في بعض المناطق الأخرى في الإسكندرية على النحو التالي:

من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السادسة مساء.

من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الثانية صباحاً.

من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة صباحاً.

خطة الدولة في تخفيف الأحمال

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت بأنها تعمل على الخطة الخاصة بتخفيف الأحمال وتوزيع انقطاع الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك حتى يتم ترشيد الاستهلاك وهو ما حقق نتائج كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الاستهلاك الكبير الذي يشهده فصل الصيف.