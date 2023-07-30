هي دي الاخبار ولا بلاش.. تخفيض عدد ساعات العمل لهذه الفئات من الموظفين فقط طبقًا لقانون العمل

قرر مجلس النواب بعد عدة مناقشات بإجراء تخفيض عدد ساعات العمل تبعا لقانون العمل الجديد وذلك للموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وطبقا لما جاء في قانون الخدمة المدنية أنه يحق للموظفين بالهيئات والمؤسسات الحكومية تخفيض الساعات اليومية للعمل ولكن في حالات خاصة إلى جانب عدد من الامتيازات الأخرى، ونوضح اليكم عبر موقعنا الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك والفئات المعنية بهذا القرار.

تخفيض عدد ساعات العمل

نصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على ان الهيئة الحكومية أو الشركة يجب أن تحدد عدد أيام العمل الرسمية على مدار الأسبوع وتوزيع الساعات بما يقتضي المصلحة العامة، وتتراوح ساعات العمل الأسبوعية بين 35 وحتى 42 ساعة بشرط ألا تزيد عن ذلك، على أن تخفض الساعات اليومية بمعدل ساعة واحدة لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم والموظفة التي تتولي رضاعة طفلها وفقا للائحة التنفيذية، وكان غرض الحكومة من ذلك هو مساعدة الموظفين من خلال تخفيف الضغط والأعباء من عليهم داخل المنشآت الحكومية وذلك وفقا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبالتالي فقد تم تخفيض عدد ساعات العمل لتصبح فقط 6 ساعات رسمية بداية من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا فقط لبعض الفئات من الموظفين داخل القطاع العام والخاص مع تخصيص أيام الجمعة والسبت كعطلة رسمية وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ هذه القرارت طبقا لقانون العمل الجديد، ويجب أن تتخلل الساعات الرسمية فترة يتناول فيها الطعام ولا تقل عن ساعة ولا يسمح للموظف بالعمل لمدة خمس ساعات متواصلة.

الفئات التي يحق لها تخفيض ساعات العمل

لقد حدد القانون فئات معينة يحق لهم تخفيض ساعات العمل وهي: