رابط مبااااشـر نتائج الثانوية العامة اليوم السابع 2023 نتيجة 3 ثانوي علمي-أدبي فيتو

نتيجة الثانوية العامة في الوقت الاخير قامت المراكز المسؤولة عن تصحيح الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة في التجهيز لعرض نتيجة الثانوية العامة حيث في الوقت الحالي تقوم بمرحلة التدقيق والمراجعة بشكل كبير من أجل إعطاء كل طالب حقه وعدم ظلمه وتوزيع درجات الأسئلة المقالية التي يتم توزيعها مع أسئلة البابل شيت، وبعد هذه المرحلة تبدأ مرحلة رصد الدرجات وأيضاً تحديد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة

في الوقت الاخير قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل لقاء صحفي وأعلن به أنه سوف يقوم قريباً بالاعلان عن نسبة النجاح الشاملة جميع المواد نسبة النجاح في كل مادة، وعدد الطلاب الناجحين الحاصلين على نسبة أكثر من 50%، وعدد الطلاب الراسبين الحاصلين على نسبة أقل من 50% في الصف الثالث الثانوي، وأسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2023، وعدد الطلاب الذين اتمنعوا من تكملة الامتحانات واعتبرهم مثل الطلاب الراسبين بسبب الغش الإلكتروني، وأيضاً سوف يعلن عن عدد الطلاب الحاصلين على نسبة أكثر من 95% و85% وأكثر من 65% وأكثر من 50%، وأيضاً الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب الحاصلين على نسبة أقل من 50% والراسبين في مادة أو مادتين.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

يكون المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 80 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة الديناميكا 60 درجة، والمجموع الكلي لمادة والأستاتيكا 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة الفيزياء 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة الكيمياء 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة الأحياء 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة التاريخ 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة الجغرافيا 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة الفلسفة والمنطق 60 درجة، ويكون المجموع الكلي لمادة علم النفس 60 درجة.