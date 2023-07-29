نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 2023 رابط بوابة الثانوية الـعامة نتيجة تالتة ثانوي

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس تعتبر نتيجة الثانوية العامة من أكثر الأشياء التي تشغل بال جميع الطلاب وذلك لأن هذه المرحلة تعتبر هي المرحلة التي تقوم بتحديد مستقبل كل طالب وذلك فإن كل الأبحاث المتداولة خلال جوجل تتحدث عن نتيجة الثانوية العامة وموعد ظهورها وما هو التنسيق المتوقع لكل كلية وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس

يتبقى أيام قليلة ويقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الثانوية العامة، قال الدكتور رضا حجازي أن من المتوقع أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام سوف تكون مبشرة وعالية وذلك كان واضحاً أثناء تصحيح الامتحانات الخاصة بهم، وأكد أن الامتحانات قد أتم تصحيحا إلكترونيا دون تدخل اي معلم أو عنصر بشري حيث كانت تمر ورقة إجابة امتحان الطالب على مرحلتين المرحلة الأولى لمراجعة المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب والمرحلة الثانية من أجل مراجعة اجابات الطالب جيداً، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإتاحة مواقع إلكترونية مصرحة من قبل الوزارة من أجل الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة ولكن يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي هو الموقع الاكثر ضمانا.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة

يعتبر تنسيق الثانوية العامة من أكثر الموضوعات التي يرغب في معرفتها جميع الطلاب وأولياء الأمور بعد ظهور النتائج وذلك من أجل القيام بمعرفة ما هي الكلية التي يمكن الالتحاق بها، وأيضاً يرغب طلاب الثانوية العامة التجهيز إلى المرحلة الجديدة التي سوف يلتحق بها التي سوف تقوم بتحديد مستقبل كل طالب من طلاب الثانوية العامة ويكون التنسيق المتوقع كالتالي:

تقبل كلية طب بشري جامعة سوهاج كحد أدنى من مجموع 386 درجة، وتقبل كلية هندسة جامعة المنصورة كحد أدنى من مجموع 366 درجة، وتقبل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة كحد أدنى من مجموع 354 درجة، وتقبل كلية إعلام وتكنولوجيا واتصال جامعة السويس كحد أدنى من مجموع 319 درجة، وتقبل كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس كحد أدنى من مجموع 386 درجة، وتقبل كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي كحد أدنى من مجموع 382 درجة.