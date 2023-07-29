يا فرحتك اللى مكملتش عليك بالمعلومة بقى… وقف صرف المعاشات لتلك الفئات 2023

وقف صرف زيادة المعاشات لتلك الفئات قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن بعض فئات لا يحق لها نزول زيادة في معاشات شهر أغسطس المقبل الخاص بهم حيث سوف تتوقف الزيادة في معاشات هذا الشهر فقط وسوف يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس على دفعات وسوف يكون هذا في أول أسبوع من الشهر ولذلك السبب بدأ الكثير من الأشخاص المستحقين للمعاشات في التساؤل عن من هم هذه الفئات وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذا.

وقف صرف زيادة المعاشات لتلك الفئات

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار حالات الفئات التي تمنع من الزيادة في معاشات شهر أغسطس الخاصة بهم وذلك وفقاً للمادة رقم 105 وهم الفئات التالية:

تتوقف الزيادة الخاصة بمعاشات شهر أغسطس في حالة وفاة الشخص المستحق لهذا المعاش، وأيضاً في حالة تزاوج المرأة الأرملة أو المطلق أو الرجل الأرمل أو تزاوج الأخت أو تزاوج البنت فيتم توقف الزيادة الخاصة بمعاشات شهر أغسطس، وأيضاً في حالة بلوغ الابن أو الأخ عمر 21 عاماً فيتم توقف الزيادة الخاصة بمعاشات شهر أغسطس ولا يتوقف في حالة وجود عجز في كسب المال لدى هذا الشخص أو إذا كان يدرس أو إذا كان لا يوجد لديه عمل أو في حالة قام بالحصول على مؤهل نهائي قبل ذهابه إلى العمل، وفي حالة بلوغ أي فرد من الأبناء عمر 26 سنة حتى إذا كان طالبا فيتم توقف الزيادة الخاصة بمعاشات شهر أغسطس، وأيضاً في حالة تعافي الشخص من العجز الصحي أو الحصول على عمل في وظيفة حكومية فيتم توقف الزيادة الخاصة بمعاشات شهر أغسطس، تمنع هذه الحالات من المعاش وذلك طبقاً لما أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي.

القرارات الأخيرة الخاصة بمعاشات شهر أغسطس

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار بعض القرارات الخاصة بمعاشات شهر أغسطس وهي كالتالي:

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي أن تم نزول زيادة على معاشات شهر أغسطس القادم تصل إلى 15% حيث أوضحت أن هذة الزيادة تكون 175 جنيهاً كحد أدنى وتكون 1635 جنيهاً كحد أقصى وهذه الزيادة هي نفس الزيادة التي حصل عليها المواطنين في شهر أبريل الماضي.