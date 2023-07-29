“رابط مفعل” حألا نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg

قام طلاب وطالبات الثانوية العامة بعد الانتهاء من أداء امتحانات العام الدراسي 2023 الأيام السابقة، بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، والتي قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الخطوات، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع بكل سهولة وهذا عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

أن يقوم الطالب أو ولي إمرة اولا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم.

يكتب الطالب رقم المقعد الخاص به في الخانة المحددة لذلك .

يقوم الطالب بعد ذلك بالنقر على خانة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

في النهاية، سوف يحصل الطالب علي النتيجة الخاصة به بالدرجات على الشاشة بشكل تفصيلي، مع بيان المجموع الكلي الحاصل عليه بالنسبة المئوية.

تم الإعلان عن نسبة نجاح امتحان الثانوية العامة 2023 في مصر، وفقًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وقد تم الكشف عن نسب النجاح في بعض المواد وهي كالتالي:

مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%.

مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%.

مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%.

مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي المواد ومؤشرات النجاح الكاملة في القريب العاجل خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سيعقده وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

يريد كثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، وهذا من أجل الاطلاع علي النتيجة الخاصة بهم، وهذا بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن هذا الرابط الإلكتروني “هنا” .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة، لهذا قام رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم بالإعلان عن أن عملية تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة ورصد درجاتهم ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه العملية هذا الأسبوع، وأن سوف يتم اعتماد النتيجة والإعلان عنها عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، حيث يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به بشكل مفصل لجميع المواد الممتحنة بكل سهولة، وهذا عن طريق الدخول علي الرابط الرسمي التابع لموقع الوزارة وادخال بعض المعلومات للحصول على النتيجة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم بالإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم، وبالتالي يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة تلك النتائج.

يذكر أن نتائج الثانوية العامة تعتبر مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، حيث تحدد فرصهم في التحصيل الأكاديمي والتوجه إلى التعليم العالي واختيار التخصصات الجامعية المناسبة.