قرمط مش مصدق يا ناس… احصل على أكثر من 100 رغيف من غير بطاقة مش هتصدق طيب شوف ازاى!!

من التموين احصل على اكثر من 100 رغيف بدون بطاقة خلال الأوقات الأخيرة إنتشرت بعض الأخبار الخاصة ببطاقة التموين الجديدة حيث يتسائل الكثير من الأشخاص عن هل يستطيع الشخص القيام بأخذ الرغيف البلدي من دون بطاقة الخبز الجديدة، ويعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يرغب في معرفتها الكثير من الأشخاص المستحقين بطاقة الخبز، وكان ذلك التساؤل بعد أن قامت وزارة التموين بالإعلان عن موعد صرف الخبز البلدي وكيفية التعامل مع بطاقة الخبز الجديدة من أجل الحصول على الخبز المدعم وفي هذا المقال سوف نتعرف على هذا.

من التموين احصل على اكثر من 100 رغيف بدون بطاقة

قام الدكتور رضا المصيلحي في لقاء تلفزيوني بالإعلان عن إصدار بطاقة خبز جديدة يعتمد على الدفع المسبق الذي يمكن للمواطن القيام من خلاله القيام بالحصول على الخبز المدعم باسعاره الحرة وأيضاً من أهم مميزات هذه البطاقة الجديدة أن المواطن يستطيع الحصول عليه من دون وجود بطاقة تموين، وأيضاً قال إن في الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن ثمن رغيف الخبز البلدي المدعم وذلك من أجل قيام المواطن من شراء الخبز البلدي بثمنه الحر من دون بطاقة التموين ويتم القيام بعمل هذا عن طريق الحصول على كارت ديبيت من البريد المصري، وأيضاً قام بتحديد ثمن رغيف الخبز حيث قال إن ثمن رغيف الخبز المدعم 75 قرشاً، وأوضح أيضاً أن ثمن الخبز البلدي المدعم يختلف من بطاقة إلى بطاقة أخرى حيث أن ثمن 25 رغيف بلدي 20 جنيهاً وذلك في كارت الشحن الأول، وثمن 62 رغيف بلدي 50 جنيها وذلك في الكارت الآخر، وثمن 124 رغيف بلدى 100 جنيهاً وذلك في الكارت الأخير.

طريقة الحصول على الكارت من أجل شراء الخبز البلدي

يستطيع المواطن القيام بالحصول على كارت من أجل شراء الخبز البلدي عن طريق البريد الإلكتروني وأيضاً يستطيع المواطن القيام باستخدامه في حالة توافر رصيد على هذا الكارت حيث يستطيع المواطن القيام بشحن الكارت بقيمة 20 جنيهاً أو 30 جنيهاً أو 50 جنيهاً أو 100 جنيهاً ولا يوجد ثمن محدد لشحن الكارت.