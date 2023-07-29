“تأهب جيدًا” نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع| نتيجة 3 ثانوي بالاسم فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة حيث تستعد الوزارة للاعلان عنها بعد مرور أكثر من أسبوعين على انتهاء الامتحانات، وقد انتهت كافة مراكز الكنترول من التصحيح الالكتروني للأوراق وتم اعداد قائمة بأسماء الطلاب الاوائل وباقي فقط أن يقوم الدكتور رضا حجازي باعتمادها رسميا وخلال ساعات قليلة ستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر بوابة الثانوية العامة، ولهذا تعرف معنا عبر هذا التقرير موعد ظهور النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

من المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم اليوم السبت مؤتمرا صحفيا لتحديد نسب النجاح واعلان اسماء الاوائل في كل فرع (علمي/ أدبي)، وكشفت مصادر عديدة أنه بالأمس قامت مراكز الكنترول بعمل مراجعة شاملة على كافة البيانات الخاصة بالطلاب، وتبعا لتوصيات من اللجنة العامة المشرفة على امتحانات الثانوية العامة فقد تم حجبها عن عدد من الطلاب ممن تورطوا في عمليات الغش أو قاموا بأعمال الشغب فقد تم تطبيق القانون وفقا للائحة، وكانت الوزارة في الأيام الأخيرة قد كشفت عن نسب النجاح في عدد من المواد وتبين أنها مرتفعة بعد الانتهاء من مراجعة الدرجات، وكشف الدكتور رضا حجازي عن نسب النجاح في مادة الكمياء والتي وصلت إلى نحو 89.8% وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على اكثر من 95% نحو 2.4%، أما في مادة الرياضيات التطبيقية بلغت نحو 88.5% وكذلك في مختلف المواد الدراسية عبر موقع الوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2023

يتساءل الطلاب واولياء الامور عن طريقة يمكن من خلالها معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع من خلال الخطوات الاتية: