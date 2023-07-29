التموين بيروق على المواطن… افرح يا برنس خصم محصلش قبل كدا!! من التموين لتلك الفئات

التموين بيروق على المواطن في الوقت الأخير قامت وزارة التموين بخصم مبلغ مالى يبدأ من 40 جنيها لبعض الفئات. أيضاً قامت بعدم صرف السلع التموينية لبعض الفئات ولكن يستطيعون الحصول على الخبز وذلك السبب يتساءل الكثير من الأشخاص المستحقين لبطاقة التموين في التساؤل عن منهم هم هؤلاء الفئات التي تم خصم 40 جنيها لهم من بطاقة التموين وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

لحاملي بطاقات التموين خصم 40 جنيه لتلك الفئات

يوجد بعض الفئات تم خصم 40 جنيها لهم من بطاقة التموين وهم الفئات التالية:

في حالة حصول الفرد على مرتب حكومي يزيد عن 9600 جنيهاً وأيضاً يمتلكون بطاقة تموين مسجلة باسمهم، فسوف يتم خصم 40 جنيها لكل فرد.

وأيضاً في حالة حصول الفرد على مرتب حكومي يزيد عن 9600 جنيهاً ويمتلك بطاقة تموين خاص به بمفرده وليس رب أسرة، فسوف يتم خصم 40 جنيها له فقط.

في حالة امتلاك الشخص لسيارة موديل 2015 أو 2016 لحد 2022 ويمتلك بطاقة تموين خاص به وهو رب أسرة، فسوف يتم خصم 40 جنيها لكل فرد منهم.

وأيضاً في حالة امتلاك الشخص لسيارة موديل 2015 أو 2016 لحد 2022 ويمتلك بطاقة تموين خاصة به بمفرده وليس رب أسرة، فسوف يتم خصم 40 جنيها له فقط.

كيف اتعامل في حالة فقدان بطاقة التموين

في حالة فقدان الشخص لبطاقة التموين 2023 الخاصة به سوف يلزم عليه القيام بالاتصال على خدمة العملاء على هذا الرقم 19765 أو يمكن القيام بإبلاغ خدمة العملاء بفقدان البطاقة التموينية، وبعد ذلك يجب القيام بعمل تقديم طلب رسمي باستخراج بطاقة تموين بدل البطاقة المفقودة وذلك سوف يكون في المكتب الخاص بالتموين وذلك من أجل القيام باستخراج بطاقة جديدة وإيقاف أي تعاملات مع البطاقة المفقودة، وإذا لم يتم تقديم هذا الطلب قبل مرور ثلاثة أيام على فقدانها سوف يتم التعامل مع البطاقة المفقودة بكل سهولة، حيث يتم استلام البطاقة الجديدة مباشراً بعد توقيع الشخص على التقرير الذي يحتوي على الرقم القومي والأشخاص المستفيدين.