“حألا لينك” نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg

يترقب طلاب الثانوية العامة خلال هذه الأيام أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع، وهذا بعد أن انتهى هؤلاء الطلاب من أداء الامتحانات خلال الأيام القليلة السابقة، حيث أوضحت الوزارة للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم برقم الجلوس وهذا بعد أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتيجة، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يتساءل عدد كبير من طلاب الشهادة الثانوية عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن عدد من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها من أجل الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم، وهذا بعد أن يتم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم وتحديد النسبة المئوية الحاصلين عليها في جميع المواد الدراسية ورفع النتيجة على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، حيث تمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

أن يقوم الطالب أو ولي إمرة بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، .

بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك.

يقوم الطالب فيما بعد بالضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

في النهاية، سوف يحصل الطالب على النتيجة الخاصة به على الشاشة بشكل تفصيلي للدرجات في جميع المواد الدراسية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الإلكتروني الذي يستطيع طلاب الثانوية العامة الدخول عليه والاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم عقب اعتمادها والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والذي من المقرر ان يكون خلال الأسبوع الجاري ، كما اكدت الوزارة أنها أنشأت هذا الرابط من أجل التسهيل على كل من الطالب وولي إمرة في معرفة النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المقر الدراسي، وهذا الرابط .

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مؤتمر صحفي مرتقب سيعقد في العاصمة الإدارية للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام 2023، ومن المتوقع أن يتم انعقاد المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الحالي، بمقر الوزارة، سيعتمد نتائج الامتحانات نهائياً بعد استعراضها والتأكد من صحتها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وبناءً على مصادر مطلعة في الوزارة، من المتوقع أن يتم تسليم نتائج الثانوية العامة بأرقام الجلوس للدكتور رضا حجازي صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، ليتمكن من مراجعتها قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.