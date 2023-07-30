link سريع” نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس emis.gov.eg علي موقع الوزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم الذهاب إلى المقر الدراسي للاطلاع على النتيجة الخاصة بهم، حيث أكدت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة، وبهذا يتمكن الطالب من معرفة النتيجة بكل سهولة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتيجة من خلال موقع الوزارة المعلن عنه، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

لم يتم حتى الآن تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بشكل رسمي، إذ أن عملية التصحيح ورصد الدرجات لم تنتهِ بعد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم نشر النتائج بتفصيل في جميع المواد الدراسية على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، هذا يُتيح للطلاب إمكانية الاطلاع على النتيجة من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، مما يُسهّل العملية ويزيد من راحتهم وراحة أولياء الأمور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة، وهذا بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي أنه يمكن للطالب الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب إلى المقر الدراسي، وهذا عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي التابع للوزارة واتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يجب ان يقوم الطالب أو ولي إمرة اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال النقر على هذا الرابط .

يدخل الطالب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك.

يقوم الطالب فيما بعد بالنقر على مربع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سوف يحصل الطالب على النتيجة الخاصة به لجميع المواد الدراسية بشكل مفصل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى بالإعلان عن الموعد الذي يتم خلاله الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بالثانوية العامة على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة بعد الانتهاء مباشرة من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم وتحديد النسبة المئوية التي يحصل عليها كل طالب لمعرفة الكلية التي سوف يلتحق بها وفقا لمجموعة،وأكدت الوزارة أن عملية التصحيح أوشكت على الانتهاء وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة السابقة قبل البدء في الشهر الجديد.

أفادت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 قد تم فحصها وظهرت النتائج على الشرائح المخصصة للطلاب وفقًا لمجاميعهم، وقد تباينت نتائج الطلاب في تلك الشرائح، حيث حصلت الشريحة الأكبر على نسب تراوحت بين 50% و65%، فيما تلاها الشريحة التي حصلت على نسب ما بين 70% و80%، وتبقى الشريحة الأقل عددًا هي التي حصلت على نسبة 95% وما فوق.

وقد صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي سيكون هو الشخص المسئول عن الإعلان الرسمي عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق اللازمة لضمان الدقة والعدالة في النتائج.