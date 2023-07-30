سريع Link” نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع 2023 برقم الجلوس والاسم وموقع وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg

أنتهي آلاف الطلاب بالشهادة الثانوية خلال الأيام السابقة من امتحانات العام الدراسي 2023,2024، حيث تمت العملية الامتحانية هذا العام في حالة من الهدوء ودون وجود أي مشاكل، لهذا ينتظر هؤلاء الطلاب الآن في حالة يسودها التوتر والقلق نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع، حيث يعد اليوم السابع إحدى الصفحات التي سوف يتم خلاله إعلان نتيجة الشهادة الثانوية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نتائج الطلاب، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

تعد اليوم السابع إحدى الصفحات التي سوف يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة عليها، لهذا يترقب عدد كبير من طلاب الشهادة الثانوية أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024، حيث أكدت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وهذا بعد أن يتم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية، وتحديد النسبة التي يحصل عليها كل طالب للالتحاق بالكليات، كما أوضحت الوزارة عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على الطلاب اتباعها من أجل الحصول على النتيجة الخاصة بهم دون اللجوء والذهاب إلى المقر الدراسي، وهذه الخطوات تتمثل في كل مما يأتي:

في البداية يقوم الطالب أو ولي إمرة اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك.

يقوم الطالب فيما بعد بالنقر على ايقونة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سوف يحصل الطالب على النتيجة الخاصة به في كافة المواد الدراسية بشكل مفصل.

رابط نتيجة الثانوية العامة

يقوم العديد من طلاب الثانوية العامة هذه الأيام بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن الرابط الإلكتروني الذي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلان عنه، والذي يمكن للطالب من خلاله معرفة النتيجة الخاصة به بشكل تفصيلي لجميع المواد الدراسية، وتحديد النسبة المئوية الحاصل عليها للالتحاق بالكليات الموجودة بالتنسيق لهذا العام، حيث أن هذا الرابط الإلكتروني “هنا“