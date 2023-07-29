بوابة الثانوية ستنشر أيضاً نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع بالإسم 2023 برقم جلوسك نتيجة 3 ثانوي

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع بالإسم 2023 وأخيراً إعتماد الثانوي العام، وقد ظهرت المؤشرات مبشرة بإرتفاع نسب النجاح وتبين بأنها أعلى نسبياً من العام الماضي، فسو يعقد مؤتمراً صحفياً في بداية الأسبوع للإعلان عنها ولتكريم أوئل العالم، فقد أكدت المصادر المسؤله بأن نتيجة الثانوية العامة بالإسم قد صارت جاهزة لإعتمادها، وتم معرفة الأوائل من كل شعبة وتحديد نسبة النجاح لكل الشعب العلمية و الأدبية.

الإستعدادات الخاصة بالإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يمكن لجميع من يرغب الحصول على النتيجة بالإسم ورقم الجلوس، الدخول بكل سهولة علي الروابط الخاصة بالنتيجة، بخطوات بسيطة سنوضحها فيما يلي.

الدخول على الروابط النتائج.

ثم كتابة الإسم بشكل رباعي وكتابة رقم الجلوس بدقة.

كتابة البيانات دون خطأ كما هو مطلوب.

الدخول علي سجل الآن وستصل النتيجة بعد إعلانها.

مؤشر نجاح الثانوي العام

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن مؤشر نجاح الثانوية العامة للمواد لكي يطمئنوا قبل ظهور النتائج حتي يكونون علي علم بهذه المؤشرات، وذلك بعد الإعلان عنها من قبل وزير التربية والتعليم، في صدد ذلك قال مسؤول من وزاره التربية والتعليم أن نسب النجاح هذا العام أكثر من العامين الماضيين، ذلك يعود الى إرتفاع نسب النجاح في ست مواد رئيسيه كما أعلنت عنها وزاره التربية والتعليم هذا العام.

مواعيد ظهور نتائج الثانوية

صرح مصدر من الديوان بالوزارة، موعد نتيجة الثانوية النهائية للثانوية العامة المقرر أن تظهر بعد الإنتهاء من المراجعة ورصد الدرجات، ومن ثم الإعلان عن أوائل الثانوي العام، بعد الإعتماد الذي يقوم به الدكتور رضا حجازي، وسوف تعلن النتائج خلال الساعات القادمة، بعد أن أقام المؤتمر الإعلامي في جمع البيانات الخاصة بالنتائج، وظهور رابط النتيجة على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

هل تم الإنتهاء من المراجعات النهائية للنتيجة

قد تم العمل بكل دقة وكفاءة في جميع الكنترولات الخاص بتصحيح النتائج لرصد درجات الشعب في مرحلة الثانوية العامة، وقد حجبت النتيجة الطلاب الذين لم يتم مراجعة الامتحانات الخاصة بهم حتي يكتمل التصحيح، بناءً علي توصيات من اللجان المشرفة لتصحيح الامتحانات، فهؤلاء الطلاب الذين حاولوا الغش، والكشف عن أعمال الشغف المتورطين بها، والذين خضعوا للتحقيق من قبل الشؤون القانونية، وأكدت الوزارة برئاسة الدكتور رضا حجازي، بأنه قد تم الإنتهاء من عمليات المراجعات النهائية الدرجات بمراعاة وتدقيق شديد.