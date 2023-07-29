المؤشرات مسافرة في العالي… نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت

نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت أستعد الكنترول في تجهيز نتائج الثانوي العام فهي في مراحلها الأخيرة، فبدأت في مرحلة المراجعة النهائية للنتائج بشكل دقيق، ومن ثم تسجيل الدرجات الخاصة بالأسئلة المقالية، التي يقوم بتصحيحها الكنترول مع درجات البابل شيت، ثم مرحلة جمع الدرجات، وبيان أوائل العام في الشعبة العلمية «علوم،ريلضة»، والشعبة الأدبية، والإستعداد لعرض النتائج على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ليعتمدها رسمياً والإتصال بالأوائل لتهنئتهم على التفوق الدراسي، ومن ثم عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج، والعلان عنها في المواقع الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت

نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة نت وزير التعليم الدكتور رضا حجازي يعتمد نتيجة الإمتحانات وذلك خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب المؤتمر الصحفي بوزارة التربية والتعليم والذي سيقيم بالعاصمة الإدارة، والإعلان عن نسب النجاح الكلية، ونسب النجاح في كل مادة، والتصريح عن عدد الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، ذكر الطلاب الذين حرموا من العام بسبب الغش.

الكشف عن التفاصيل الخاصة بتصحيح النتائج

أتم الكنترول ومقر التصحيح من تصحيح إمتحان الثانوي العام، وأنتهوا من جميع أوراق الإمتحانات «المقالية،الموضوعيع»، من خلال تأكيد من وزارة التربية والتعليم ، بأن التصحيح قام بشكل دقيق وعناية مشددة، لكي يحصل جميل الطلاب علي حقوقهم، وصرحت الوزارة بأن اللجان الخاصة بمراجعة إجابات الإمتحانات، قد اعتمدت الإمتحان من قبل البدء في تصحيح الأوراق دون تعديل، وقد أشارت إلي أن اللجان لم تصرح بإكتشاف أخطاء و إجابات مكررة، لأنه يتم تصحيح الأوراق بشكل إلكتروني كامل، لكل من الأسئلة الموضوعية أو المقالية، حيث يتم التصحيح عبر الماسح الضوئي، دون تدخل الأيدي البشرية، لضمان دقت التصحيح .

ما المطلوب للحصول على النتائج

كما هو متعارف أن الوزارة التعليمية تقوم في كل عام، بإتاحة وتوفير روابط لنتائج الثانوية العامة بأرقام الجلوس على منصات وزارة التربية والتعليم، فيبحث الطالب عن الرابط وكتابة رقم الجلوس، والاسم والشعب الملتحق بها، والمحافظة، في الأماكن المحدد له بشكل صحيح، لتظهر له نتيجته بكل دقه.