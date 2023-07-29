الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة الخاصة بأبنائهم وبناتهم، حيث سيتم إعلان النتيجة عبر مواقع البحث والموقع الرسمي للوزارة، وسيتم إعلان النتائج بالدرجات وبالنسبة المئوية في وقت سريع، وسيتم الإعلان عن طريقة التظلم في حالة ضياع المزيد من الدرجات، حيث قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري بالإعلان في وقت ماضي عن نسب نجاح الطلاب بصفة عامة، وقال أن جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم على أتم الاستعداد في الوقت الحالي للإعلان عن نتيجة جميع مواد الثانوية العامة 2023 في بداية الأسبوع القادم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

سيقوم وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي باعتماد النتائج رسميا والاعلان عنها عبر موقع الوزارة، ومن المقرر البدء في عرض النتائج في بداية شهر أغسطس لعام 2023، حيث سيتم في البداية الإعلان أوائل الطلاب في الشعبة الأدبية والشعبة العلمية سواء علم رياضة أو علم علوم على مستوى جمهورية مصر العربية، وأيضا أوائل مدارس المتفوقين في مدارس العلوم والتكنولوجيا، وأيضا أوائل مدارس المكفوفين، وأوائل مدارس الدمج التعليمي للطلاب من ذوي الهمم داخل جميع المحافظات.

طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الحصول على الدرجات من خلال رقم الجلوس، حيث سيقوم وزير التربية والتعليم الفني باعتماد النتيجة، وسيتم إصدارها عبر مواقع البحث، ويتم الوصول إلى الدرجات من خلال تنفيذ ما يلي:

الدخول على موقع البحث جوجل كروم.

ثم يتم البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس

ثم يتم كتابة اسم الطالب أو الطالبة رباعي.

ثم يتم كتابة رقم الجلوس.

ثم يتم كتابة الشعبة.

ثم يتم اختيار اسم محافظة الطالب.

ثم يتم ادخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

ثم يتم كتابة رقم التليفون.

ثم يضغط الطالب على كلمة الحصول على النتيجة، وستظهر نتائج الطالب بالتفصيل، وبالنسب المئوية لكل مادة.