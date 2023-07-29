شغال.. هنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
نتيجة الثانوية العامة حيث يتساءل جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل مصر عن موعد ظهور نتيجة الثانوية لعام 2023، حيث انتشرت تلك الكلمات بشدة عبر جميع مواقع البحث في الإنترنت، وقام مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بالإعلان عن بدء مراجعة نتائج طلاب الثانوية العامة لأكثر من مرة للتأكد من صحة الدرجات، ومطابقة كل النتائج لبيانات الطلاب والطالبات لتفادي أي ظلم أو تظلمات.
نتيجة الثانوية العامة 2023
من المقرر عرض النتائج الخاصة بالطلاب في بداية شهر أغسطس القادم لعام 2023، حيث قام وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازي بالإعلان في وقت سابق عن نسب نجاح الطلاب في بعض المواد وقال ما يلي:
- نسبة النجاح في مادة الفيزياء تتعدى 91 %.
- نسبة النجاح في مادة الجغرافيا تتعدى 91.6 %.
- نسبة النجاح في ماد التاريخ تتعدى 90.2 %.
- نسبة النجاح في مادة الكيمياء تتعدى 88 %.
رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023
يتم الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال مواقع البحث، ويتم ادخال البيانات كما يلي:
- النقر على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية
- ثم يتم كتابة اسم الطالب.
- يقوم الطالب بادخال رقم الجلوس.
- ثم يختار الطالب الشعبة أدبي أو علمي.
- يكتب اسم المحافظة.
- ثم يكتب البريد الإلكتروني.
- يكتب أيضا رقم الهاتف.
- والضغط على زر الحصول على النتيجة، وستظهر النتيجة فورا بالدرجات والنسب المئوية.
المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023
تم الاعلان عن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال موقع الوزارة الرسمي، وسيتم تقسيمه حسب ما يلي:
- مادة العربي أو اللغة العربية 80 درجة.
- مادة الإنجليزي أو اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
- مادة الفرنسي أو اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
- مادة الرياضيات التطبيقية قسم الاستاتيكا وقسم الديناميكا 60 درجة.
- مادة الكيمياء 60 درجة.
- مادة الفيزياء 60 درجة.
- مادة التاريخ 60 درجة.
- مادة الجغرافيا 60 درجة.
- مادة علم البيئة والجيولوجيا 60 درجة.
- مادة الأحياء 60 درجة.
- مادة المنطق الفلسفة 60 درجة.
- مادة علم النفس 60 درجة.
- مادة اللغة الألمانية 40 درجة.
- مادة اللغة الإيطالية 40 درجة.
- مادة اللغة الصينية 40 درجة.
- مادة اللغة الإسبانية 40 درجة.