شوف الكرتونه وصلت كام.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت 29 يوليو 2023 في الأسواق والمزارع
يهتم المواطنون بشكل كبير بأسعار البيض في تلك الآونة حيث يتم عرض القائمة السعرية اليومية التي تعلن عنها بورصة مصر المحلية للدواجن بخصوص أسعار البيض ومختلف النوعيات المتوفرة في السوق المحلية من الدواجن، وإليكم عبر التقرير قائمة بأبرز تفاصيل أسعار تلك المنتجات للمستهك وهي القيم السعرية المعلن عنها والمتعامل بها في كافة الأسواق المحلية مع توضيح السعر المتوقع للبيض في الأسواق.
سعر كرتونة البيض اليوم
سعر البيض من المتوقع أن يظل مستمر في تراجعه وانحفاض سعره، حيث شهدت الفترة الماضية انخفاض في المستوى السعري للبيض من نوعيه سواء كان بيض أحمر أو بيض أبيض، من المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة يوم غد على تلك القيم التي نوضحها فيما يلي:
سعر البيض الأبيض
البيض الأبيض يصل السعر للكرتونة الواحدة منه 105 جنيه مصري.
سعر البيض الأحمر
سعر الكرتونة من البيض الأحمر يصل حتى 107 جنيه مصري.
سعر البيض البلدي
البيض البلدي يتوقع أن يستقر على قيمته السعرية للكرتونة والتي تصل حتى 105 جنيه مصري.
سعر الدواجن اليوم
يتوقع أن يكون يوم السبت استمرار الأسعار الأسبوع الماضي التي قد شهدت انحفاض لم تشهده منذ فترة طويلة، والأسعار نتعرف عليها من خلال ما يلي:
- سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بمختلف الأسواق يصل إلى ستة وستين 66 جنيه مصري.
- سعر شراء الكيلو من الدجاج الأمهات سبعة وخمسين 57 جنيه مصري.
- يبلغ السعر الخاص بالدجاج الامهات البلدي حوالي 63 جنيه مصري.
- الدجاج الأحمر يصل سعر الكيلو جرام منه إلى نحو 95 جنيه مصري.
- الدجاج البلدي يصل السعر للكيلو الواحد منها إلى 100 جنيه مصري.
- الفراخ البلدي والحمراء يصل السعر للكيلو منها إلى 105 جنيه مصري.