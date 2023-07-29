أمانة جدة تُوضح أسباب غلق مقهى ويست كوست.. تعرف على التفاصيل

أعلنت أمانة جدة عن غلق مقهى ويست كوست مما دفع الكثير من المواطنين والمقيمين أيضًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية للبحث حول سبب هذا الإغلاق، حيث أنها أوضحت العديد من الأسباب وكان من ضمنها عدم الامتثال للاشتراطات التي تم تحديدها من قبل البلدية وعدم الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء، كما نوهت في بيان خاص بها أنه بعد التحقق من سجل النشاط تبين لهم أن مالك العقار وقع على الإقرار الخاص بالإطلاع على جميع الاشتراطات الخاصة بالنشاط قبل الحصول على الترخيص، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

غلق مقهى ويست كوست

أعلنت أمانة جدة عن غلق مقهى ويست كوست مما دفع الكثيرين للبحث حول الأسباب التي أدت إلى الإغلاق وجاءت على النحو التالي:

تم الإغلاق نتيجة تكرار المخالفات الصحية وعدم الالتزام بكافة الشروط المُحددة من قبل البلدية.

أغلق بسبب رصد 22 مخالفة خلال ما بين فترة 2021 وحتى 2023م.

انتهاء رخصة النشاط ولم يتم تجديدها وعدم لبس قفازات.

عدم الإلتزام بإصدار بطاقات صحية للعاملين وسوء حفظ وتداول الأغذية وتسجيل حالة هروب العمالة أثناء الجولات الرقابية.

عدم التزام القائمين على المنشأة بسداد المخالفات المستحقة وأيضًا انتهاء رخصة النشاط.

وتجد الإشارة إلى أن مالك المنشأة لم يقوم بتقديم اعتراض على المخالفات المرصودة خلال الفترة المُقررة لتقديم الاعتراضات النظامية، وأكد على حرصها على دعم رواد الأعمال مع ضرورة مراعاة الصحة العامة وأيضًا حماية أمن وسلامة الغذاء، كما أشارت إلى أن حق الاعتراض مكفول لكافة المنشآت ويتم مراجعة الطلب من الجهة المسؤولة.