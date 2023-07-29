“شوف بسرعة جبت كام %” إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية والأدبية بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في الوقت الحالي أخبار نتيجة الثانوية العامة وموعد الإعلان عنها، حيث الكل يبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 امتي وكيف يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، كما يمكن أيضًا الوصول إلى النتيجة من خلال الاسم رباعي، لهذا في تقرير اليوم نوضح لكم موعد إعلان النتيجة وكيفية معرفتها؟

نتيجة الثانوية العامة 2023 امتي؟

حسب ما نشرته بعض المواقع المصرية الرسمية فإن نتيجة الثانوية العامة ستكون تكون متاحة اليوم السبت أو الأحد أو كفترة أقصى يوم الاثنين القادم، حيث تم تجهيز النتيجة والتعرف على الأوائل وباقي فقط اعتماد النتيجة وإتاحتها للكل، وقد وضحت الوزارة أن النتيجة سوف تكون متاحة مع مطلع هذا الأسبوع، وما إن تظهر سيكون الاستعلام عنها مباشر من خلال رقم جلوس كل طالب أو حتى اسمه الرباعي.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وضحنا لكم نتيجة الثانوية العامة 2023 امتي؟ وعن الاستعلام عن النتيجة، فمفترض بإذن الله أن تتوفر اليوم أو غدًا، وبعد توفرها سيتثنى لكل طالب معرفة نتيجته من خلال ما يلي:

الولوج لموقع وزارة التربية والتعليم المصرية الموجود على شبكة الإنترنت. https://moe.gov.eg/

يُحدد الطالب الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف الثالث الثانوي 2023.

يدخل رقم جلوسه بشكل صحيح بالخانة الخاصة بالاستعلام.

ينقر على بحث.

بعدها سيجد كل طالب النتيجة وبها مجموعه الذي حصل عليه في كل مادة دراسية وإجمالي المجموع وكذلك النسبة المئوية، بالإضافة إلى اسم كل طالب واسم المدرسة المقيد بها ومحافظته وكل البيانات بالتفصيل.