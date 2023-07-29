مفاجأة سار للمواطنين بصرف 5 سنوات لأصحاب المعاشات بدءً من هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر في تقديم يد العون لكافة مواطنيها لإعاناتهم على متطلبات الحياة وخاصةً في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت عن زيادة ف المعاشات وتم بدء صرفها مُنذ أبريل الماضي فهي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وتُساهم في تحسين الظروف المعيشية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول صرف 5 سنوات لأصحاب المعاشات خلال السطور المُقبلة.

صرف 5 سنوات لأصحاب المعاشات

كشفت الجهات المسؤولة وهي النقابة العامة للتجاريين عن صرف دفعة لأعضاء النقابة من أصحاب المعاشات في منتصف شهر سبتمبر القادم حيث أنها أشارت إلى وجود متأخرات في الأموال تصل لـ خمسة سنوات، حيث أشار المسؤول عن هذا الأمر إن عدم الصرف خلال السنوات الماضية يرجع لـ ضعف الموارد الخاصة بالنقابة بسبب اعتمادها على الاشتراكات السنوية فقط إلى جاتب القانون الخاص بالنقابة الذي لا يتماشى مع الأوضاع الحالية.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سوف تبدأ يوم الثلاثاء القادم في صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين، حيث أعلنت عن الجهات التي يُمكنك من خلالها الحصول على المعاش فهي بنك ناصر الاجتماعي، وهيئة البريد المصري، والبنوك وأيضًا منافذ فوري والمحافظ الإلكترونية وأيضًا أجهزة الصرف، كما نوهت الهيئة إلى أن المعاشات ستتضمن الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مُنذ أبريل الماضي عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم موعد صرفها لإعانة أصحاب المعاشات على الظروف المعيشية الأخيرة التي تمر بها البلاد ولتلبية الاحتياجات الخاصة بهم.