بُشرى سارة لأصحاب المعاشات عقب صرف معاش شهر أغسطس 2023.. أعرف التفاصيل

تقوم الحكومة المصرية بتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين في جميع المحافظات، ومن بين هؤلاء هم أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة من الدولة، وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مؤخرًا بتقديم خدمة الكارت الذهبي الذي يتم تقديمها إلى جميع المشتركين في أنظمة التأمينات الاجتماعية وهو يستهدف كل من تخطوا سن الـ 60 عامًا، مما يهدف ذلك إلى تحسين جودة الحياة وتعزيزها، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالكارت الذهبي لكي يتعرف عليه الجميع.

مميزات الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات

هناك العديد من المزايا التي يحتوي عليها الكارت الذهبي المقدم للفئات المستفادة وهي تتمثل في الأتي:-

يحصل المستفيد على خصم يصل إلى 50% بجميع تكاليف السفر الخاصة وكذلك المواصلات.

إعفاء ضريبي على جميع السلع الجمركية المتمثلة في المعدات الطبية وغيرها من الأجهزة.

إرسال المعاشات على الفيزا وكذلك إرسالها إلى المنزل في حال تخطي المستفيد سن الـ 80 عام.

تخصيص فريق عمل للتدخل السريع من اجل تسهيل الخدمات المقدم.

وجود خصم 50% على الدخول إلى السينما والمتاحف وغيرها من الأماكن الحكومية.

الشروط اللازمة للحصول على الكارت الذهبي

جاءت اهم شروط الحصول على الكارت الذهبي لأصحاب المعاشات وفقًا للأتي:-