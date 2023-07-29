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دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 “اللهم إني أسألك فرحًا قريبًا”
من المتوقع أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في مصر نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في جميع محافظات البلاد خلال الساعات القادمة، حيث تم الانتهاء رسميًا من إعلان مؤشرات نسب النجاح لجميع مواد الثانوية العامة.
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة
وسيتم تحديد موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال هذا المؤتمر سيتم الإعلان عن تفاصيل نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي ونسب النجاح في كل مادة، كما سيتم تكريم الطلاب الأوائل وتقديم التهنئة لهم على تفوقهم في الامتحانات.
أفضل الأدعية قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة
الدعاء هو من العبادات المستحبة التي يقوم بها المؤمنون في جميع الأوقات، وخاصة في الأوقات المهمة والحاسمة مثل انتظار النتائج، وإليك بعض الأدعية التي يمكنك استخدامها قبل ظهور النتيجة:
- اللهم ارزقني التوفيق والنجاح في دراستي وأكرمني بالدرجات العالية
- اللهم إني أسألك فرحًا قريبًا وصبرًا جميلًا وصفحًا جميلا وشكراُ كثيرًا وذكرًا طويلًا ورزقًا وفيرًا برحمتك يا أرحم الراحمين
- اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق من سميت به وبحق كلمتك التي لا ترد ولا تُرد عليها، أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر.
- اللهم إني أتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأرجو منك أن تجعل هذا الأمر يسيرًا وسهلًا علي، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه.
- اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تُيسر لي هذا الأمر وتجعله يسيرًا وسهلًا، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه.
- اللهم إني أتوجه إليك بنية صادقة وقلب خاشع، فأسألك أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا علي.
- الله إني أرجو منك أن تُيسر لي هذا الأمر وتجعله يسيرًا وسهلًا، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه، وتحفظني من كل سوء وشر.
- اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق من سُميت به وبحق كلمتك التي لا ترد ولا تُرد عليها، أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.
- اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا علي.