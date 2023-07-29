الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي أدبي ..  عبر موقع وزارة التربية والتعليم ..نسبة النجاح 78%

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس علمي أدبي .. الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم ..نسبة النجاح 78%، يهتم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خلال الساعات القليلة القادمة بالبحث عن نتائج الثانوية العامة 2022/2023 على محرك البحث “جوجل”. من المتوقع أن تُعلَن النتائج في نفس الوقت الذي يُعلَن فيه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وإعلان النتيجة، اليوم السبت .

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن يُعلن عن نتائج الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل وزير التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في مؤتمر صحفي عبر رابط رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الحصول على النتيجة عبر موقع الخدمة الإلكتروني فور تأكيدها وإعلانها بشكل رسمي، حيث ستتضمن النتيجة اسم الطالب ورقم جلوسه والدرجات والمجموع للفروع العلمية والأدبية.

وفقًا لإعلان مديرية التربية والتعليم، ستكون نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 متاحة بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التعليم من خلال الخطوات التالية :

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم للحصول على نتيجة الثانوية العامة من هنااا.

توزيع مجموع درجات الثانويه العامه 2023

سيتم توزيع درجات مجموع الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبة العلمية العلوم والشعبة العلمية الرياضية والشعبة الأدبية على النحو التالي:

توزيع درجات الشعبة الأدبية

مجموع درجات الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي هو 410 درجة، وتوزع هذه الدرجات على النحو التالي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

الجغرافيا 60 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

توزيع درجات شعبة العلمى

تصل نتيجة الثانوية العامة لطلاب علمي علوم إلى ٤١٠ درجة وتوزع على النحو التالي:

مواد شعبة علمي علوم

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

توزيع درجات علمى رياضة

مجموع درجات طلاب علمي رياضة في الثانوية العامة يصل إلى 410 درجة، توزعت كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

استاتيكا 30 درجة

ديناميكا 30 درجة

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

قام طلاب الصف الثانوي العام 2023 بأداء امتحانات المواد الأساسية للفصل الأول من العام الدراسي 2022/2023. وكان إجمالي عدد طلاب الصف الثانوي العام 2023 حوالي 783 ألف شخص، بما في ذلك 25 طالبًا وطالبة. تم إجراء الامتحانات في 2098 لجنة في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب مطالبين بالإجابة على 55 سؤالًا في امتحان الثانوية العامة، حيث تم تخصيص 80 درجة لهذا الامتحان. من بين هذه الأسئلة، تتألف 4 أسئلة من نوع مقالي وتشمل نقاط تقييم تصل إلى 10 درجات. وفيما يتعلق بالأسئلة الهادفة إلى الاختيار من بين الخيارات، توجد 51 سؤالًا يحمل 70 درجة. وقد أشارت الوزارة أيضًا إلى عدد الطلاب الذين تقدموا لهذا الامتحان، حيث بلغ عدد الطلاب في الشعبة الأدبية 276,211 طالبًا، وفي الشعبة العلمية “علوم” بلغ عددهم 391,671 طالبًا، وفي الشعبة العلمية “رياضيات” بلغ عددهم 98,658 طالبًا.

رابط نتيجه الثانويه العامه 2023

بإمكانك معرفة نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها عبر زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والاطلاع على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة في موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك