“اخيراً بعد طول انتظار” نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، صرحت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنها تستعد للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وأكدت الوزارة أنها انتهت من اعداد قائمة اوائل الجمهورية، والذي تخطى عددهم الـ 30 طالب وطالبة.

موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول لموقع البديل أنه من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة صباح يوم الأحد الموافق 31 يوليو بحد أقصى، وأشار خلال حديثه إلى أن النتائج مبشرة ومطمئنة ولا داعي للقلق.

مشيراً إلى أن نسب النجاح هذا العام ترتفع عن العام الماضي، مؤكداً أن الفارق ليس كبيراً وأن النسبة تخطت الـ 80% .

ونحدث الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 من داخل الكنترول، مشيراً إلى أنه لا صحة لما يتم نشره على عدد من المواقع الالكترونية، أو جروبات التليجرام والواتس آب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وحذر “حجازي” الطلاب وأولياء الأمور الدخول على الروابط التي يتم ارسالها على الموبايلات على أنها نتيجة الثانوية العامة 2023، وأكد أنها من الممكن أن تكون هاكر ويستولى عللى بيانات الهاتف من صور ومعلومات شخصية،مؤكداً خلال نهاية حديثه أن نتائج الثانوية العامة 2023 سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقعه الرسمي للوزارة من خلال اتباع الخطوات الآتية: