رابط موقع نتيجتك ✅ نتيجة الثانوية العامة بالاسم ٢٠٢٣ nategtk.com من غير رقم الجلوس
تحظى خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم تحظى بأهمية كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد، حيث يرغب كل طالب في معرفة نتائج أصدقائه ليعرف ترتيبه بينهم، وكذلك بالنسبة للأهالي وأولياء الأمور، تلبيةً لهذه الحاجة، قامت فرق من المبرمجين والمصممين والمطورين بتطوير موقع نتيجتك، وهو الموقع الذي يتيح للطلاب الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ بالاسم يسر وسهولة بمجرد إدخال اسمهم وبدون رقم الجلوس.
رابط موقع نتيجتك نتيجة الثانوية العامة بالاسم ٢٠٢
يُعَدُّ موقع نتيجتك nategtk.com منصة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالاسم، واجهة الموقع بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن للطلاب بسهولة إدخال اسمهم ثنائيًا للحصول على النتيجة، والجدير بالذكر أنه لا يتطلب من الطلاب إدخال رقم الجلوس للاستفادة من هذه الخدمة.
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موقع نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023 نتيجتك دون إدخال رقم الجلوس
بمجرد إدخال اسم الطالب، يظهر للمستخدم قائمة تحمل أسماء الطلاب المتشابهة في شكل جدول، حيث يتضمن الجدول الأول اسم الطالب في العمود الأول، رقم جلوسه في العمود الثاني، المحافظة التي ينتمي إليها في العمود الثالث، الشعبة الدراسية في العمود الرابع، واسم المدرسة في العمود الخامس. وعند النقر على اسم الطالب المطلوب، يظهر للمستخدم جدول آخر يحتوي على تفاصيل النتيجة.
كيفية الحصول على نتيجه الثانويه العامه بالاسم؟
وفي الجدول الثاني يتضمن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الدراسية للطالب، بما في ذلك درجاته والنسبة المئوية التي حصل عليها في كل مادة امتحانية. يمكن للطالب أو ولي أمره الاطلاع على هذه النتائج بكل يسر ويسهولة دون الحاجة إلى البحث عن رقم الجلوس أو التوجه إلى المدرسة للاستعلام عن النتيجة.
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من الجدير بالذكر أن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم تتطلب مجهودًا برمجيًا من الفريق القائم على تطوير الموقع، حيث يجب أن يتم تكامل قواعد البيانات الضخمة للطلاب والنتائج مع الواجهة البسيطة والسهلة الاستخدام للمستخدم. وعلى الرغم من ذلك، يقدم هذا الموقع الرائع خدمة قيمة للطلاب وذويهم في فترة حاسمة من حياتهم الأكاديمية.
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رابط موقع نتيجتك https://nategtk.com/thanwya
نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣
- نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وحصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%، وحصل 1.5% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91%، وحصل 20% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، وحصل 8.7% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.
أوائل الثانوية العامة أدبي
- زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم بمجموع 387 .
- ساندى معاذ مقبول محمد عبد اللطيف من القاهرة بمجموع 384 .
- أمينة إبراهيم السيد محمد عيد من الدقهلية بمجموع 383 .
- عائشة حسن طه حسن عبد الصادق من الإسكندرية بمجموع 383 .
- سوسن راني سراج الدين محمد من الدقهلية بمجموع 382
- مهند محمد شعبان محمود من الجيزة بعنوان 382 .
- بسملة محروس رشاد أحمد من سوهاج بمجموع 381
- أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى من القاهرة بمجموع 380
- أروى عبد المحسن محمد عبد السلام من الإسكندرية بمجموع 380
- لينة أحمد فؤاد محمد محسن من الجيزة بمجموع 380 .
- مريم محمد أحمد اسماعيل على من القليوبية بمجموع 380.
أوائل الثانوية العامة علمى
- ملك عبد الفتاح محمود الشيشيري من المنوفية بمجموع 402
- اسلام فتحى فتحى ابراهيم الدويل من دمياط بمجموع 401
- عمر السيد محمود عبد القادر داود من الغربية بمجموع 401
- محمد أشرف كمال خليل عبد الله من الشرقية بمجموع 401
- أميرة خالد صلاح عمر من الغربية بمجموع 400
- محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي من الدقهلية بمجموع 400 .
- أحمد هشام بدوي على من كفر الشيخ بمجموع 399
- اسلام ابراهيم عبد الرؤوف محمد الهادي من الاسماعيلية بمجموع 399 .
- خالد محمد عوض عبد الرؤوف من البحيرة بمجموع 399
- شهد مجدى فهمى محمد على من الشرقية بمجموع 399
- كيرلس خالد برتله شنوده من سوهاج بمجموع 399
- كيرلس نسيم عازر خليل من قنا بمجموع 399
- لؤى أحمد فوزة عبد الحافظ من أسيوط بمجموع 399
- يوسف محمود السيد أبو سريع نور من القليوبية بمجموع 399
وفي الختام، يعتبر موقع نتيجتك إضافة مهمة للطلاب، فهو يسهم في تحقيق الشفافية والسهولة في الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ٢٠٢٣، مما يمنح الطلاب الهدوء والارتياح في انتظار نتائجهم الدراسية بثقة وثبات.